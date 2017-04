Sport Sulzbach-Rosenberg

Heißumkämpft war der Einzug in das Landesfinale des Schulwettbewerbs Jugend trainiert für Olympia im Handball der Jungen aus den Jahrgängen 2004 und jünger. Mittendrin in diesem spannenden Rennen: die Buben des HCA-Gymnasiums.

Das Turnier organisierte die Bezirksschulobfrau für Handball, Bärbel Ströhl. In der Sporthalle der Walter-Höllerer-Realschule begrüßte sie die Vertreter der vier nordbayerischen Bezirke, das Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium in Lauf (Mittelfranken), die Wolffskeel-Realschule Würzburg (Unterfranken), das Städtische wirtschaftswissenschaftliche Gymnasium in Bayreuth (Oberfranken) sowie das Herzog-Christian-August-Gymnasium (Oberpfalz).Die Sulzbacher eröffneten den Spielereigen nach dem Modus Jeder gegen Jeden. Sie erkämpften sich als Underdog ein beachtliches 14:14 (Halbzeit 5:5) gegen die oberfränkische Vertretung aus Bayreuth, die eine komplette Vereinsmannschaft stellen konnte.Lauf und Würzburg galten als Titelaspiranten. Sie lieferten sich eine harte Auseinandersetzung mit vielen Zeitstrafen und einer Roten Karte für einen Laufer Spieler. Beide Teams trennten sich ebenfalls unentschieden mit 13:13.Es folgte das Duell Oberpfalz gegen Mittelfranken. Die HCA-Buben, vier Vereins- und sieben Schulhandballer, hatten es mit einer eingespielte Vereinsmannschaft zu tun. Der Wille versetzt manchmal Berge, und so führten die Lokalmatadoren zur Halbzeit überraschend, aber durchaus verdient 7:4. Überragend spielten Marius Leibig und David Sehnke.In der zweiten Hälfte legten die Laufer einen Zahn zu, und das Spiel wurde härter. Leibig handelte sich fünf Minuten vor dem Ende beim Stand von 8:8 seine dritte Strafzeit und damit die Rote Karte ein. Sein Fehlen in Abwehr und Angriff war nicht zu kompensieren, und die Niederlage nahm mit 11:14 ihren Lauf.Würzburg gegen Bayreuth war das einzige eindeutige Spiel des Tages. Mit 18:11 beherrschten die Unterfranken die Oberfranken klar. Für Lauf ging es anschließend gegen Bayreuth um die letzte Chance. Heraus kam ein überraschendes 10:10.Die letzte Partie war an Spannung nicht zu überbieten und nichts für schwache Nerven. Die HCA-Buben, immer wieder angetrieben von Marius Leibig und David Sehnke, unterstützt durch ihre Mitspieler sowie die starken Torhüter Leander Sollner und Tobias Luft, erkämpften sich ein Unentschieden mit 14:14 Toren.Jetzt begann die Rechnerei: Jeweils zwei Teams standen mit 4:2 oder 2:4 Punkten da. Direkte Vergleiche sowie Plus- und Minustordifferenzen ergaben folgenden Endstand: Als Erster fährt das Team aus Würzburg zum Landesfinale nach München. Die Plätze dahinter belegten Lauf, Sulzbach-Rosenberg und Bayreuth.Zusammen mit HCA-Schulleiter, Oberstudiendirektor Dieter Meyer, überreichte Bärbel Ströhl Urkunden an alle Teilnehmer und verlieh Bronzemedaillen mit dem Landeswappen an das Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium aus Lauf, übrigens die drittbeste Schulmannschaft Bayerns.Für das HCA-Gymnasium spielten Leander Sollner und Tobias Luft (Tor), Marius Leibig (21/1), David Sehnke (15/1), Anton Kallmeier (2), Markus Seitz (1), Luca Seitz, Tom Hajek, Jakob Kaiser, Jakob Friese und Tizian Troisi. Betreut wurden sie von Studiendirektorin Bärbel Ströhl.