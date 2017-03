Sport Sulzbach-Rosenberg

16.03.2017

2

0 16.03.2017

Die 47-jährige Frieda Holzer ist seit Jahren eine der erfolgreichsten Frauen in Bayern im Kraftdreikampf. In der Saison 2016 setzte sie noch eins drauf.

Auf ihrer Erfolgsliste stehen die Titel der Vize-Europameisterin sowie der deutschen Einzel- und Mannschaftsmeisterin im Bankdrücken. Im Freistaat stand sie im Bankdrücken, Kreuzheben und im Kraftdreikampf ganz oben.Diese Erfolge kamen natürlich nicht von ungefähr. Holzer, beim Landkreis angestellt und in Rosenberg lebend, verfolgte ihre Ziele anhand eines straffen Trainingsplans. Schon im Frühjahr absolvierte sie die ersten Wettkämpfe und musste dann versuchen, ihre Leistungen konstant oben zu halten, um dieses Pensum zu bewerkstelligen. Immer wieder kam dazu auch das Techniktraining unter den Augen ihrer Vereinskollegen Hans-Jürgen Ehrt und Arthur Hirner, um ihre Kraft voll auszuschöpfen.Im Fitnessstudio Fit For You trainierte Frieda Holzer viermal in der Woche nach Feierabend. Mit Rat und Tat stand ihr dabei Florian Kreysler zur Seite. Es war nicht immer leicht für die mehrfache Oma, da ja eine Wettkampfvorbereitung - gut sechs Wochen sind dafür zu veranschlagen - die nächste jagte.Das Hauptaugenmerk lag auf der Europameisterschaft im Bankdrücken, bei der die Rosenbergerin die deutschen Farben in der Nationalmannschaft vertrat. In Luxemburg ging sie topfit und höchst motiviert an die Hantel. Der Lohn war ein zweiter Platz mit gedrückten 130 Kilogramm. Bei allen bayerischen und deutschen Meisterschaften, bei denen sie 2016 antrat, stellte sie die Gegnerinnen mit ihren Leistungen vor unlösbare Aufgaben. An der Spitze steht ein neuer deutscher Rekord im Bankdrücken.Für die Wettkampfsaison 2017 peilt die Athletin die Europameisterschaft im Kraftdreikampf in Tschechien sowie die Weltmeisterschaft im Bankdrücken in Litauen an. Vorher geht's wieder ab in die Muckibude.