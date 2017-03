Erfolgreiche Schachjugend

Sport Sulzbach-Rosenberg

29.03.2017

29.03.2017

Auf dem Siegertreppchen stand der Sulzbach-Rosenberger Maximilian Hauer bei der Oberpfälzer Jugendmeisterschaft im Blitzschach in Nittenau. In der Altersklasse U 16 belegte er nach acht Partien den zweiten Platz. Damit darf er erneut bei der bayerischen Meisterschaft im Blitzschach antreten, die im Juli stattfindet.

Maximilian und sein Bruder Julian gehörten beim 4. OSJ-Cup zu den 79 Teilnehmern in vier Altersklassen. Maximilian erreichte den fünften Platz, Julian wurde Siebter.Bei der Bayerischen Meisterschaft im Schulschach vertrat das Herzog-Christian-August-Gymnasium Sulzbach-Rosenberg als Meister die Oberpfalz. Neben Julian und Maximilian Hauer wirkten die auch für den Schachclub Sulzbach-Rosenberg spielenden Alexander Völker und Leander Sollner mit. Das Quartett erreichte unter neun Mannschaften den erhofften sechsten Platz.In der U 20-Bezirksliga schnitt der Schachclub Sulzbach-Rosenberg mit 8:6 Punkten auf dem geteilten dritten Platz unter acht Mannschaften ab. Beteiligt waren Maximilian und Julian Hauer, Manuel Berendes, Leander Sollner und Alexander Völker. In der Bestenliste belegte Julian Hauer den zweiten Platz mit 4,5 aus 6 Partien (75 %), Maximilian Hauer den dritten mit 4 aus 5 Partien (80 %) sowie Manuel Berendes den elften Platz mit 2 aus 4 Partien (50 %).Derzeit läuft beim Schachclub ein Weiterbildungskurs zum Springer-Diplom, an dem fünf Neuzugänge teilnehmen. Bei entsprechender Entwicklung besteht die Perspektive, für die nächste Saison eine zweite Mannschaft anzumelden. Dafür sucht der Schachclub weitere Talente, die Lust an diesem Sport haben. Spielabend ist stets Freitag ab 18 Uhr.Die 1. Mannschaft des Schachclubs Sulzbach-Rosenberg spielte am Wochenende remis und steht nunmehr auf Platz zwei der Tabelle. Am Sonntag, 2. April, folgt die Partie gegen den punktgleichen Tabellennachbarn aus Hirschau.