15.05.2017

Nach dreißig Stadtläufen muss die BSG Post passen und den gut etablierten und im Rahmen des Altstadtfestes fest eingebundenen Stadtlauf in Sulzbach-Rosenberg absagen. Viele der ehrenamtlichen Mitarbeiter um Organisator Ernst Schleicher waren seit fast 25 Jahren dabei - jetzt findet sich niemand, der die Verantwortung übernehmen möchte.

Es ist schade, dass bei fünf Vereinen sich nicht einer findet, der diese Aufgabe übernimmt. Ernst Schleicher, bisheriger Organisator des Stadtlaufes

Drei Sitzungen, die letzte davon am vergangenen Donnerstag, fanden inzwischen statt, um einen geeigneten Organisationsnachfolger zu finden. Bürgermeister Michael Göth schrieb die fünf innerstädtischen und Stadtrandsportvereine, einer davon mit Laufsparte, an. "Es ist schade, dass bei fünf Vereinen sich nicht einer findet, der diese Aufgabe übernimmt," sagt ein enttäuschter Ernst Schleicher. Dabei wären er und seine Helfer in der Übergangsphase bei den vielfältigen Tätigkeiten wie Läuferanmeldung, Urkundenausstellung und Verteilung sowie Siegerehrung mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Auch die durch die Einführung von Laufchips wesentlich vereinfachte Zeiterfassung, die in früheren Jahren einen deutlich höheren Personaleinsatz erforderte, ermunterte offensichtlich niemanden, sich einzubringen. "Es ist vor allem für die Kinder schade", so Schleicher, denn die gingen mit viel Enthusiasmus alle Jahre an die 1,0 km-Strecke und Kinderstrecke mit 2,4 km ran. Zwei Drittel der Gesamtteilnehmerzahl stellen diese Altersklassen. Kindergärten wie der Loderhof-Kindergarten, der Kindergarten An der Allee und auch der Kindergarten St. Anna zeigten großes Engagement und führen die Allerjüngsten an den Sport heran. "Dennoch bin ich für 2018 optimistisch, dass es eine Neuauflage geben wird", meint der ehemalige Paketzusteller.Vor 32 Jahren fing alles mit einem Briefträgermarsch an, bei dem es noch kein Laufen sondern nur ein Gehen gab. Daraus entwickelte sich der Stadtlauf. Die rührige Betriebssportgruppe Post organisierte fortan alle Jahre wieder diesen Lauf. Die Sponsoren wie die Sparkasse, die Conrad-Sportförderung, die Stadt Sulzbach-Rosenberg und die vielen Unterstützer wie die Freiwillige Feuerwehr und das THW - um auch hier wieder nur die Hauptunterstützer zu nennen - hätten weiter gemacht.