Sport Sulzbach-Rosenberg

05.05.2017

22 Kinder, Jugendliche und Erwachsene stellten sich einer Gürtelprüfung dieses Jahres bei der Sparte Taekwondo im TuS Rosenberg. Für elf Sportler war es das erste Mal.

Beobachtet von Freunden, Verwandten und stolzen Eltern versuchten sie, das Erlernte konzentriert umzusetzen. Jörg Steindl (5. Dan Taekwondo), Prüfer der Deutschen Taekwondo-Union, bewertete die Kenntnisse aus dem Regel- und Prüfungsprogramm.Nach gemeinsamen Aufwärmen aller Prüflinge wurden die ersten Grundtechniken aus dem Bahnenlaufen heraus gezeigt. Anschließend folgten, je nach Graduierung, der Formenlauf (Poomse) mit Angriffs- und Verteidigungstechniken nach vorgeschriebenem Bewegungsablauf sowie Ein-Schritt-Kampfübungen mit Trittkombinationen, Selbstverteidigung gegen Halten, Klammern, Würgen und Wettkampftechniken.Zum Schluss wurden alle Prüflinge im theoretischen Teil nach Kenntnissen über die Taekwondo-Geschichte, Aufbau von Techniken und Verhaltensregeln abgefragt. Am Ende der zwei Stunden zeigten sich der Prüfer sowie die Trainer mit den gezeigten Leistungen zufrieden, und alle Bewerber konnten aus den Händen von DTU-Prüfer Jörg Steindl neben ihren Gürteln auch die ersehnten Urkunden entgegennehmen. Aus dem Kinder- und Erwachsenenbereich überzeugte jeweils ein Prüfling am Ende so sehr, dass sie von nun gleich den gelben Gürtel tragen dürfen.Die Sparte Taekwondo bietet Training für Kinder (acht bis zwölf Jahre), Jugendliche (12 bis 15 Jahre) und Erwachsene (ab 15 Jahren) jeden Montag und Donnerstag im Gymnastikraum oberhalb der Stadiongaststätte des TuS Rosenberg an.