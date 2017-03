Sport Sulzbach-Rosenberg

16.03.2017

Wenn am Samstag, 18. März, um 20 Uhr in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle in Erlangen (Schillerstraße 56) zwischen der U23-Mannschaft des Bundesligisten HC Erlangen und dem HC Sulzbach das Handballspiel angepfiffen wird, sind die Vorzeichen klar verteilt.

Hier der Tabellenführer der Bayernliga aus der Frankenmetropole, der unangefochten in Richtung 3. Liga marschiert und da der krasse Außenseiter aus der Oberpfalz, Vorletzter der Tabelle und mit einem Bein schon in der Landesliga, der in der letzten Partie zu Hause gegen den HaSpo Bayreuth auch noch recht übel gedemütigt wurde. Doch auch wenn die Krizek-Truppe in Mittelfranken praktisch ohne Chance ist, einen gewissen Stellenwert hat die Partie dann doch für die Gäste aus der Herzogstadt. Wiedergutmachung ist angesagt, denn die Art und Weise, wie das Duell gegen Bayreuth verlief, konnte weder das Team, den Trainer und schon gar nicht die Fans zufriedenstellen.Mit Moral, Kampfgeist und Spielfreude sollte zumindest ein achtbares Ergebnis beim Klassenprimus herausspringen. Nicht mehr aber auch nicht weniger kann man von der Truppe aus Sulzbach erwarten.Bis auf Torhüter Max Lotter können alle Spieler ihr Selbstvertrauen neu justieren, auch wenn das bei der Sieben um Torjäger Maxi Lux und Spielertrainer Tobias Wannemacher ein sehr schwieriges Unterfangen wird. Die Erlanger bestechen durch ihre mannschaftliche Geschlossenheit und vor allem durch die mit Abstand beste Abwehr der Liga.In diesem Jahr wurden bisher alle Spiele glatt, meistens mit zweistelligem Abstand, gewonnen und so wird sich der Aufstiegsaspirant auch gegen den Underdog aus der Oberpfalz keine Blöße geben. Doch darum geht es wie erwähnt gar nicht. Auch eine Niederlage kann ein Erfolg sein, das ist der Auftrag, den das Sulzbacher Team mit nach Erlangen nimmt.HC Sulzbach: Zippe, Marx; Smolik, Marco Forster, Kristian Forster, Ströhl, Burkhardt, Wedel, Luber, Mignon, Waitz, Broz, Krizek.