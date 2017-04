Fitness ist ihr Steckenpferd

Sport Sulzbach-Rosenberg

Sie beherrschen die Erstellung und Umsetzung von Trainingsplänen im Ausdauer- und Kraftbereich nach neuesten Erkenntnissen sowie die Funktionen und das sichere Handling von Übungsgeräten.Ab 3. Mai bieten sie wieder zweimal wöchentlich immer am Mittwoch von 19 bis 20 Uhr im Stadtpark und montags von 18 bis 19 Uhr auf dem Sportplatz des SV Loderhof/Sulzbach Outdoor-Sportstunden an. Bei diesem ganzjährigen Training im Freien getreu dem Motto "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung" werden die Teilnehmer fit gemacht. Im Training an der frischen Luft zu allen Jahreszeiten werden das Immunsystem und die körperliche Fitness mit Muskelkraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Koordination sowie Beweglichkeit gestärkt.Es kommen auch Kleingeräte wie Springseile, Medizinbälle, Fitnessbänder, Taue und vieles mehr zum Einsatz. Dabei findet immer eine Kombination aus Intervall-, Zirkel- und Muskeltraining statt, so dass in kürzester Zeit sehr gute Ergebnisse erzielt werden können.Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene: Es gibt für Jeden und Jede die passende Trainingseinheit; weitere Informationen bzw. Anmeldung bei seibold.lisa@gmx.de oder julia-krause@gmx.de oder unter facebook-nachricht SV-Loderhof/outdoortraining.Zum erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung gratulierte die Spartenleiterin der Abteilung Turnen des SV Loderhof/Sulzbach, Gerda Donhauser , den beiden Fitnesstrainerinnen mit einem Blumenstrauß und wünschte erfolgreiche Übungsstunden.