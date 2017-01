Sport Sulzbach-Rosenberg

11.01.2017

31

0 11.01.201731

Das Gewusel ist groß, das Potenzial der kleinen Ronaldos auch: 42 Juniorenmannschaften spielen bei den Hallenfußballturnieren des TuS Rosenberg.

Viel Betrieb herrschte in der Krötensee-Turnhalle, als von den G- bis zu den D-Turnieren die Nachwuchskicker am Ball waren. So herrschte ganztags reges Treiben auf dem Hallenparkett angesagt und die vielen Teams spielten jeweils in ihren Altersklassen um die Platzierungen. Bei den D-Junioren um den Farben-Nitsche-Cup sahen die Zuschauer rassigen Fußball auf einem guten technischen Niveau.Beim E1-Turnier um den Bürgermeister-Michael-Göth-Cup war ein überregionales Teilnehmerfeld am Start und die auswärtigen Teams dominierten dann auch den Turnierverlauf. So sicherte sich der TSV Wolfstein mit einen 3:1-Sieg im Endspiel gegen TSV Johannis Nürnberg den Turniersieg.Beim E2-Juniorenturnier um den Rohrwerk-Maxhütte-Cup waren zehn Teams in zwei Gruppen am Start und lieferten sich heiße Duelle unterm Hallendach. Schon in den Gruppenspielen war ersichtlich, dass die Teams alle auf einem gleichen guten fußballerischen Niveau spielen. Die F-Junioren boten den zahlreichen Zuschauern einen gutklassigen Hallenfußball um den Probatec-Cup, und es waren bereits Spielsysteme erkennbar. Die Rundumbande war auch bei den F-Junioren Gold wert, so dass hier ein flüssiges schnelles Spiel zustande kam und die Kids sichtlich Freude daran hatten. Immer wieder sehenswert sind die Auftritte der Jüngsten, wenn sie, kaum größer als der Ball, über den Hallenboden wuseln. So war auch bei diesem G-Juniorenturnier um den Manfred-Seitz-Allianz-Cup wieder besten Stimmung auf den Zuschauerrängen, und die Kids quittierten dies mit tollem Hallenzauber. Mit Freude jagten die Bambini dem Leder nach und bewiesen ihr fußballerisches Potenzial.D-JuniorenUm Platz 7FC Edelsfeld - Traßlberg/Rosenberg 4:3 n. S.Um Platz 5Germania Amberg - FC Großalbershof 2:1Um Platz 3SG Kohlberg Ehenfeld - SV Hahnbach 0:4FinaleJFG Vilstal - SG Rosenberg/Traßlberg 2:1E1-JuniorenUm Platz 7SV Raigering - SVL Traßlberg 4:1 n.S.Um Platz 5SV Hahnbach - SV Poppenreuth 1:0Um Platz 3VFL Nürnberg - TuS Rosenberg 4:2 n.S.FinaleTSV Johannis Nürnberg - TSV Wolfstein 1:3E2-JuniorenUm Platz 9SG Illschwang - Flügelrad Nürnberg 0:2Um Platz 7FC Großalbershof - SG Am Lichtenstein 1:0Um Platz 5SV Raigering - TuS Rosenberg 4:3 n.S.Um Platz 3FV Vilseck - SV Loderhof 5:4 n.S.FinaleTSV Königstein - FC Edelsfeld 2:0F-JuniorenUm Platz 7FSV Gärbershof - TSV Königstein 2:1 n.S.Um Platz 5TuS Rosenberg - SG Quelle Fürth 2:1Um Platz 3SG Hahnbach - 1.FC Neukirchen 4:0FinaleSVL Traßlberg - 1.FC Neukirchen 4:3 n.SG-JuniorenUm Platz 7SV Loderhof - SV Kauerhof 5:0Um Platz 5SG Am Lichtenstein - 1.FC Edelsfeld 3:2Um Platz 3TuS Rosenberg - DJK Ammerthal 0:3FinaleTSV Königstein - ESV Flügelrad Nürnberg 5:0