Sport Sulzbach-Rosenberg

30.01.2017

Die Ausgangssituation für die Handballer des HC Sulzbach II ist denkbar schlecht. Überraschend halten die Sulzbacher Youngsters aber lange mit dem Tabellenführer HC Forchheim mit. Der schnappt sich trotzdem die Punkte.

Der HC Sulzbach II verzeichnete in der Bezirksoberliga eine ärgerliche 28:33-Niederlage gegen den HC Forchheim. Die junge Herzogstädter Mannschaft lag zur Halbzeit mit 16:13 vorne. Am Ende stand sie trotzdem ohne Zählbares da.Die Ausgangssituation vor der Partie war nicht gut: Trainer Christian Rohrbach musste nicht nur auf Johannes Luber, Simon Falk und Fabian Wedel verzichten, einige andere Spieler hatten unter der Woche auch mit Verletzungen zu kämpfen. Trotzdem staunten die Zuschauer nicht schlecht, denn der erste Durchgang gestaltete meist sogar mit leichten Vorteilen für den HCS.Nur einmal ging der Tabellenerste in Führung (0:1), ab dann lagen die Herzogstädter leicht vorne. Zwar glich Forchheim immer wieder aus (4:4, 7:7, 10:10), doch ein Zwischenspurt sorgte für eine 14:10-Führung der Gastgeber. Der Tabellenprimus verließ sich auf seinen Rückraumschützen Stefan Bauer (insgesamt 10 Feldtore), ansonsten präsentierte sich der HCF wenig meisterhaft.Sulzbach stemmte sich mit aller Macht in Angriff und Abwehr und hatte sich die 16:13-Führung zur Halbzeit verdient. Im zweiten Durchgang war ein Klassenunterschied zwischen beiden Mannschaften lange nicht zu erkennen. Zwar hatte Forchheim binnen weniger Minuten den Ausgleich hergestellt (16:16), doch das Spiel blieb auf Augenhöhe. Die Gäste lagen stets in Front, aber Sulzbach ließ sich nicht abschütteln (18:18, 20;20, 25:25).Die kräftezehrende Spielweise der jungen Sulzbacher forderte in den letzten Minuten ihren Tribut: Unkonzentriertheiten im Angriff sorgten für Ballverluste und schlechte Wurfversuche. Forchheim nutzte diese Ballgewinne und bejubelte einen deutlichen 28:33-Erfolg. "Es ist und bleibt unser Problem: Wir liefern über weite Strecken eine richtig starke Partie ab, schaffen es aber nicht, dieses Niveau über 60 Minuten zu halten. Dennoch kann ich mit der Leistung meiner Youngsters zufrieden sein, auch wenn wir uns dafür leider nichts kaufen können", sagte Trainer Christian Rohrbach.HC Sulzbach II: Prasse (2 Siebenmeter gehalten), Männl; Schwegler (5), F. Rohrbach (5), J. Rohrbach (5/1), Plößl (4/2), Rösel (3), Hausner (2), Meta (2), Wertmiller (1), Wendt (1), Wismeth, Ott.