Sport Sulzbach-Rosenberg

14.01.2017

14.01.2017

Der Gänsebraten ist verdaut und der Silvesterkater vergessen. Aber einen dicken Brocken haben die Bayernliga-Handballer des HC Sulzbach noch vor sich.

Passend dazu beginnt das neue Jahr für die Herzogstädter mit einem Heimspiel: Am Samstag, 14. Januar, um 18.30 Uhr in der Krötenseehalle ist der Tabellenzweite DJK Waldbüttelbrunn zu Gast und will als klarer Favorit hier die Punkte abgreifen. Die Unterfranken sind der einzig ernst zu nehmende Verfolger des Tabellenführers aus Erlangen, auch wenn die HC-Reserve schon drei Punkte Vorsprung hat und allgemein als sicherer Meisterkandidat gehandelt wird.Spannender ist da schon der Abstiegskampf, wo sich die Teams aus Sulzbach, Lohr, Günzburg und Niederraunau um die zwei bis drei Abstiegsplätze streiten. Der Rest der Liga ist mehr oder weniger gesichert, oder hat mit dem Aufstieg nur noch auf dem Papier zu tun.Die Waldbüttelbrunner haben dieses Thema aber noch nicht ganz abgehakt und kennen sich auch aus im Kampf um die Tabellenführung. Seit Jahren spielen die "Sumpfler" um den Aufstieg mit, doch es blieb meist bei zweiten und dritten Plätzen. Das Zeug dazu hätte das Team von Trainer Dusan Suchy dazu, stehen doch mit Manuel Feitz und Julian Stumpf zwei Toptorjäger der Liga in den Reihen der Gäste, die auch den Sulzbacher Handballern schon das Leben schwer gemacht haben. Wollen die Unterfranken die Tabellenspitze noch einmal angreifen, darf man sich so einen Durchhänger wie am letzten Spieltag des vergangenen Jahres aber nicht mehr erlauben. Da verloren die "Sumpfler" völlig überraschend in eigener Halle mit 25:31 gegen den TV Erlangen Bruck.Trotzdem weiß die HC-Mannschaft von Trainer Pavel Krizek natürlich, dass es schon vieles braucht, um den Start ins neue Jahr positiv zu gestalten. Zuletzt gab es doch eine etwas deprimierende Niederlagenserie, die aber teilweise mit der Verletzung einiger Akteure erklärt werden kann. Nach der Weihnachtspause hofft der Coach, dass sich der Kader wieder etwas gefüllt hat und da die Reserve am Samstag auch ein Heimspiel hat, kann sich der Coach auch hier noch Unterstützung holen. Auch wenn eine Niederlage gegen den Tabellenzweiten kein Beinbruch wäre, eine anständige Leistung dürfen der Trainer und auch die treuen Sulzbacher Fans schon erwarten. Das wissen auch die Sulzbacher Cracks und werden dementsprechend, ganz im biblischen Sinne von David gegen Goliath kämpfen.HC Sulzbach: Lotter, Marx; Smolik, Marco Forster, Kristian Forster, Ströhl, Burkhardt, Wedel, Luber, Mignon, Waitz, Broz.