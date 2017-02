Sport Sulzbach-Rosenberg

10.02.2017

3

0 10.02.2017

Nach drei sehr unbefriedigenden Auftritten in fremden Hallen freuen sich die Sulzbacher Handballer ganz besonders auf das zweite Heimspiel in diesem Jahr.

Am Samstag, 11. Februar, kommt die TG Landshut um 18.30 Uhr in die Krötenseehalle. Besonders die angespannte Personalsituation mit bis zu fünf fehlenden Leistungsträgern machten aus den letzten Spielen in der Bayernliga einen Angriff auf die Moral der jungen Truppe, die sich jedoch nicht verrückt machen ließ und jetzt mit breiteren Kader den Rest der Saison zuversichtlich angeht.Am Samstag hofft man auf die Rückkehr von Marco Forster, Jiri Smolik, Michael Waitz und Jason Mignon in die Mannschaft, wobei hinter dem Einsatz des einen oder anderen noch ein kleines Fragezeichen steht. Länger fehlen wird noch Torhüter Max Lotter, der wohl erst im April sein Comeback feiern kann.Aber: Das Team aus Landshut dient nur bedingt als Aufbaugegner. Die Niederbayern spielen ihre beste Saison seit Jahren und liegen als Tabellenvierter nur einen Zähler hinter dem zweiten Platz.Unter dem tschechischen Trainerfuchs Milan Sedivec hat sich die Mannschaft ständig weiterentwickelt und klopft wohl spätestens in der nächsten Saison an der Tür zur 3. Liga an.Mit Enis Kabashi und Matthias Müller besitzen die Landshuter ein brandgefährliches Rückraumduo, das von einigen flinken Außen- und Kreisspielern unterstützt wird. Prunkstück ist aber wohl die Abwehr, die mit viel Härte zu Wege geht, ohne dabei unfair zu sein. Eine anspruchsvolle Aufgabe für die Krizek-Truppe, die aber trotz aller Unwegsamkeiten in eigener Halle immer eine gute Figur machte und das soll auch am Samstag so bleiben.HC Sulzbach: Zippe, Marx; Marco Forster, Smolik, Waitz, Mignon, Ströhl, Broz, Luber, Burkhardt, Kristian Forster, Sebastian Wedel, Plößl, Fabian Wedel.