Sport Sulzbach-Rosenberg

19.03.2017

2

0 19.03.2017

Die Bayernliga-Handballer des HC Sulzbach haben ein deutliches Lebenszeichen von sich gegeben und den hohen Favoriten aus Erlangen zumindest eine Halbzeit lang geärgert. Knapp mit 16:14 führt der Gastgeber da und hat seine liebe Mühe mit dem Underdog aus der Oberpfalz.

Und auch wenn es am Ende doch noch einen deutlichen 35:24-Erfolg der Bundesligareserve gab, das Auftreten der Krizek-Truppe hat Spaß gemacht. Das Team hat sich nach der peinlichen Niederlage vergangene Woche rehabilitiert und gezeigt dass es das Kämpfen nicht verlernt hat. Zwar stand es schnell 3:0 für den Tabellenführer, doch dann waren die Herzogstädter hellwach und auf Augenhöhe mit dem Favoriten. Gestützt auf die starke Abwehr vor einem großartig haltenden Moritz Marx starteten die Gäste eine Aufholjagd und lagen nach gut 20 Minuten sogar mit 11:9 in Führung. Michael Waitz und Jason Mignon mit stark ansteigender Formkurve und der nach seiner langen Pause schon wieder auf hohen Level spielende Marco Forster wirbelten die hochgelobte Abwehr der Wagnerstädter gehörig durcheinander und Spielertrainer Tobias Wannenmacher sah sich gezwungen, das freche Treiben der Gäste mit einer Auszeit zu stoppen. Die fruchtete aber erst zwei Minuten vor der Pause, als die Gastgeber erstmals wieder in Führung gingen (16:14). Scheinbar gab es für den Aufstiegsaspiranten in der Halbzeitansprache noch einen verbalen Nachschlag, denn nun zeigten die Erlanger warum sie unangefochten an der Tabellenspitze stehen. Besonders der Ex-Auerbacher Maxi Lux gab nun Gas, und so zogen die Franken entscheidend davon (20:15, 24:17). Die wackeren Sulzbacher hatten nun nicht mehr die Kraft und die Mittel, um sich für die starke erste Hälfte der Partie zu belohnen. Erst als die Erlanger nach zehn starken Minuten wieder etwas vom Gaspedal gingen, konnten auch die Herzogstädter wieder positive Akzente setzen und so blieb das Ergebnis im, für Erlanger Verhältnisse, grünen Bereich. Trainer Pavel Krizek zeigte sich dann auch zufrieden mit der Reaktion seiner Akteure nach der letzten Woche. Sein Team scheint gerüstet für das Duell am Samstag, 25. März, in der Krötenseehalle gegen den TSV Niederraunau, wenn es gegen den Tabellenletzten um die Abwehr der roten Laterne und um die Ehre geht.HC Sulzbach: Zippe, Marx (Tor); Waitz 6, Mignon 6(1), Forster Marco 5, Broz 3, Luber 2, Smolik 2, Plößl, Wedel Sebastian, Krizek.