Sport Sulzbach-Rosenberg

13.02.2017

0

0 13.02.2017

Nicht schlecht, aber auch nicht gut genug sind die Sulzbacher Handballer im Heimspiel gegen die TG Landshut. Lange Zeit sind sie auf Schlagdistanz - aber dann.

Der Favorit aus Niederbayern entführt am Ende doch noch erwartungsgemäß die Punkte aus der Oberpfalz. 34:27 stand es für die Landshuter, die besonders in der Schlussphase die robustere Mannschaft waren und die wichtigen Tore zur richtigen Zeit machten. Marco Forster musste kurz vor der Partie sein Comeback in der Bayernliga noch einmal verschieben, doch mit Jiri Smolik und Michael Waitz kehrten wichtige Akteure ins Team zurück. So führten die Gäste zwar von Anfang an, doch die Gastgeber ließen sich nicht abschütteln und zeigten besonders in der Abwehr eine deutlich bessere Leistung als in den letzten Wochen. Das lag auch am starken Moritz Marx, der den verletzten Max Lotter im Tor würdig vertrat.Beim Stande von 9:9 glichen die Sulzbacher erstmals aus, und nur eine nicht optimale Chancenauswertung verhinderte hier eine Führung der Krizek-Truppe. So blieb es weiterhin eng (12:12), ehe die Landshuter doch noch die 13:12-Halbzeitführung schafften.Nach der Pause suchte der Favorit aus Niederbayern dann die schnelle Entscheidung. Besonders die wurfgewaltigen Rückraumspieler Müller und Abeltshauser und die Routiniers Axthaler und Piech waren nun nicht mehr unter Kontrolle der Sulzbacher Abwehr. Zehn Minuten nach Wiederbeginn schien die Partie beim Stande von 17:22 schon gelaufen, doch die Gastgeber zeigten noch einmal Kampfgeist.Besonders Daniel Luber konnte sich nun in Szene setzen und brachte sein Team wieder heran (23:24). Doch dann reichte, wie so oft die Kraft nicht mehr aus, um die Landshuter wirklich noch einmal zu gefährden. Die machten in den letzten Minuten noch einmal richtig Druck und gewannen am Ende verdient, wenn auch etwas zu hoch. mit 34:27 Toren.HC Sulzbach: Zippe, Marx (Tor); Luber 5, Mignon 4 (3), Waitz 3, Broz 3, Kristian Forster 3, Smolik 2, Ströhl 2, Wedel 2, Plössl 1, Fabian Rohrbach 1, Burkhardt 1, Jonas Rohrbach.