Sport Sulzbach-Rosenberg

06.04.2017

Zwar hat der HC Sulzbach längst mehr die Landesliga im Kopf als die aktuelle Bayernliga-Saison, doch gegen den Gegner am Samstag, 8. April, um 18.30 Uhr in der Krötenseehalle werden sich die Herzogstädter noch einmal besonders reinhängen. Zu Gast ist die Reserve der Zweitligamannschaft der SG DJK Rimpar und da ist noch eine Rechnung offen.

Verlor man doch in Rimpar mit der schlechtesten Saisonleistung mit 17 zu 35 Toren. Vielleicht war diese Niederlage damals der Anfang vom Ende der Sulzbacher Handballer, die sich von der Blamage nie so richtig erholt haben. Dabei ist die Nachwuchstruppe des Bundesligisten nicht einmal in der Spitzengruppe der Bayernliga zu finden. Sie bewegt sich seit Wochen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Ein ständiges Auf und Ab in den Leistungen verhinderte eine bessere Platzierung der Unterfranken, die über kurz oder lang dennoch den Weg in die dritte Liga finden wollen.In der Herzogstadt ist das Team von Trainer Jens Ullmann nicht nur wegen des Vorrundenerfolgs klarer Favorit. HC-Trainer Pavel Krizek plagen einmal mehr Aufstellungssorgen. Der Einsatz von Jiri Smolik, Jason Mignon und Martin Burkhardt ist fraglich. So wird der Coach auf einige Reservespieler zurückgreifen müssen. Sicherlich nicht optimal, haben diese Jungs doch schon ein wichtiges Spiel wenige Stunden vorher in den Beinen. Wenigstens Stammkeeper Max Lotter versucht sein Comeback nach seiner langen Verletzungspause und wird das Team sicherlich verstärken. So darf man gespannt sein, ob den Akteuren aus der Oberpfalz ein besseres Ergebnis als im Hinspiel gelingt. Den Fans würde es sicher gefallen, wenn der Underdog den Favoriten etwas herausfordern kann.HC Sulzbach: Lotter, Marx, Marco Forster, Smolik, Waitz, Mignon, Ströhl, Broz, Luber, Burkhardt, Kristian Forster, Wedel.