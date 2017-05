Sport Sulzbach-Rosenberg

Nur eine Halbzeit lang konnten die Sulzbacher Handballer die Vorgaben umsetzen, die man sich fürs letzte Auswärtsspiel der Saison vorgenommen hatte. Die Ziele der Krizek-Truppe beim Tabellendritten aus Waldbüttelbrunn: Spaß haben und den großen Favoriten ärgern.

Bis zur Pause klappte dies hervorragend (13:11), doch dann hatten die Unterfranken keine Lust mehr auf dieses Spielchen und gaben Gas. Am Ende stand dann ein etwas zu hoher 34:22-Erfolg der Gastgeber, den Herzogstädtern blieb nur die Anerkennung für die Leistung eines besseren Gegners. Zu Beginn der Partie sah das noch ganz anders aus: Gestützt auf eine sichere Abwehr gingen die Gäste gingen nach zwanzig Minuten in Front (9:8). Besonders Jason Mignon und Michael Waitz waren gut aufgelegt, so stand es zwei Minuten vor der Pause immer noch 11:11-Unentschieden. Den Gastgebern gelangen zwar noch zwei Treffer zum 13:11-Halbzeitstand, doch Trainer Krizek zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Jungs. Etwas ungemütlicher war es wohl in der Kabine der Waldbüttelbrunner, denn die Franken kamen mit deutlich mehr Engagement zurück in die Halle.Nun fehlten den Oberpfälzern neben der Kraft auch die Treffer von Torjäger Jiri Smolik, der wegen der Geburt seines Kindes nicht mitreisen konnte. Die Brunner die Führung schnell auf 20:15 aus. Bis zum 24:16 konnten die Gäste noch einigermaßen mithalten, doch dann glich das Gehäuse der Sulzbacher dem sprichwörtlichen offenen Scheunentor.HC Sulzbach: Lotter, Marx; Mignon 8 (3), Waitz 5, Marco Forster 3, Ströhl 2, Luber 2, Kristian Forster 1, Broz 1, Wedel, Krizek, Brockstedt.