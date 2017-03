Sport Sulzbach-Rosenberg

26.03.2017

Die Sulzbacher Handballer haben die Chance verpasst, sich mit einem Erfolg im Kellerduell gegen den TSV Niederraunau zumindest den vorletzten Tabellenplatz in der Bayernliga zu sichern. In einer in weiten Passagen blutleeren Vorstellung verloren die Herzogstädter die Partie verdient mit 22:29 und eroberten somit den zweifelhaften Preis der Roten Laterne.

Nur in einer kurzen Phase nach der Pause kam so etwas wie Stimmung auf in der Krötenseehalle, als die Krizek-Truppe eine kleine Aufholjagd startete, der Rest des Spiels war aber geprägt von kopflosen Aktionen, vielen Fehlern und auch ein bisschen Pech bei zahllosen Pfostentreffern. Dabei kann man nicht mal das Fehlen der beiden Stammkeeper, Lotter und Marx, als Entschuldigung gelten lassen, denn gerade Ersatztorhüter Florian Zippe war mit Abstand bester Akteur seiner Mannschaft. Ihm war es auch zu verdanken, dass sein Team zur Halbzeit nur mit vier Treffern zurücklag (11:15).Denn während die Gastgeber besonders in diesem Abschnitt am starken Gästekeeper und an der hölzernen Umrandung des Tores scheiterten spielten die Schwaben locker ihre Chancen heraus und verwerteten sie auch weitaus treffsicherer als die Herzogstädter. Die Brennpunkte lagen dabei vor allem auf den Außen- und Kreispositionen, aus dem Rückraum waren die Niederraunauer ebenso begrenzt wie der Gastgeber aus der Oberpfalz. So standen auch die besten Schützen der Sulzbacher auf Außen. Die beiden Routiniers Ströhl und Forster waren die einzigen Akteure der Gastgeber auf dem Feld, die zumindest die Note befriedigend erhalten. Als dann nach der Pause in der schon erwähnten Phase der Rückstand auf ein Tor verkürzt wurde (15:16), keimte noch einmal Hoffnung auf, doch unnötige Zeitstrafen und die schon bekannte Abschlussschwäche machten es den Gästen leicht, die Partie nach 45 Minuten zu entscheiden (18:22).Von den Gastgebern kam nun gar nichts mehr, und so freuten sich die Schwaben am Ende über einen klaren 29:22-Auswärtssieg, der zwar beiden Mannschaften nichts mehr bringt, aber zumindest die Frage der Ehre wurde vom Team aus Niederraunau beantwortet.HC Sulzbach: Zippe, Prasse (Tor); Marco Forster 5, Smolik 4(1), Ströhl 4, Wedel 3, Burkhardt 2, Waitz 2, Mignon 1, Plößl 1(1), Broz, Luber, Kristian Forster, Krizek.