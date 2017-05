Sport Sulzbach-Rosenberg

11.05.2017

"Time to say goodbye": Die Sulzbacher Handballer bestreiten ihr letztes Spiel in der Bayernliga. Doch nicht nur das ist ein Grund zum Abschiednehmen.

Nicht nur die Mannschaft verabschiedet sich nach drei Jahren aus der höchsten bayerischen Spielklasse, auch zwei verdiente Teammitglieder sagen Servus: Trainer Pavel Krizek und Physio Johannes Mutzbauer.Krizek will nach vielen Jahren anstrengender Fahrerei zwischen der Herzogstadt und seiner Heimat in Pilsen endlich mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und verlässt nach sehr erfolgreichen Jahren den HC Sulzbach. Sein Nachfolger ist bereits gefunden. Der Coach der zweiten Mannschaft, die den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga geschafft hat, Christian Rohrbach, rückt auf den Chefsessel. Er will mit jungen Talenten und dem Stamm der ersten Herrenmannschaft in der Landesliga gleich wieder eine gute Rolle spielen. Und noch ein Urgestein des Sulzbacher Handballs geht in die sportliche Rente: Physiotherapeut Johannes Mutzbauer macht nach 25 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit Schluss. Er wird eine kaum zu füllende Lücke hinterlassen.Da rückt das Tagesgeschäft etwas in den Hintergrund, auch wenn die Fans noch einmal ein gutes Bayernligaspiel erwarten dürfen. Zu Gast ist der TV Erlangen Bruck, der eine turbulente, aber auch sehr erfolgreiche Saison hinter sich hat. Da am letzten Spieltag alle Spiele zur gleichen Zeit angepfiffen werden, findet die Partie am Samstag, 13. Mai, zu ungewohnter Zeit um 20 Uhr in der Krötenseehalle statt. Die Erlanger wären eigentlich weit oben in der Tabelle angesiedelt, hätte man der Mannschaft von Trainer Ben Ljevar nicht mal soeben acht Punkte wegen des Einsatzes eines nicht berechtigten Spielers aberkannt. Diesen Rückschlag steckte das Team dank seiner Klasse weg und sicherte sich trotzdem frühzeitig den Klassenerhalt. Da auch die Gastgeber mit einer personell starken Truppe die letzte Partie der Saison bestreiten können, dürfen die Zuschauer auf ein emotionales Derby zum Saisonfinale hoffen.HC Sulzbach: Lotter, Marx, Smolik, Waitz, Marco Forster, Mignon, Ströhl, Broz, Luber, Burkhardt, Kristian Forster, Wedel, Brockstedt, Krizek.