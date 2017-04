Sport Sulzbach-Rosenberg

02.04.2017

4

0 02.04.2017

Gut verkauft haben sich die Bayernliga-Handballer des HC Sulzbach am Samstagabend beim TSV Unterhaching, doch die Punkte blieben wie so oft beim Gastgeber.

Wieder einmal waren es zehn unkonzentrierte Minuten, die die Partie entschieden, als die Oberbayern vor dem Pausenpfiff aus einer 10:8-Führung den 17:10-Halbzeitstand machten.Dies führte am Ende zu einem etwas zu hohen 30:24-Erfolg der Hachinger und sagt viel zu wenig über die beherzte Leistung der Herzogstädter aus.Ohne Drei (Lotter, Burkhardt, Ströhl) aber mit guter Laune ging die Kritzek-Truppe das Spiel an. Zwar musste man von Beginn an einem Rückstand hinterherlaufen, doch die Oberpfälzer mischten bis zur 20. Minute munter mit (5:4, 10:8). Besonders Michael Waitz und Jiri Smolik zeigten ihre Wurfqualitäten und hielten ihr Team auf der berühmten Augenhöhe.Dann die bereits erwähnte Schlafphase der Oberpfälzer, die von den Hachingern eiskalt genutzt wurde. Besonders die Kreise von Johannes Borschel konnten nun nicht mehr entscheidend gestört werden und so war die Partie schon zur Pause entschieden. Die zweiten 30 Minuten gestalteten die Herzogstädter dann wieder ausgeglichen, ohne dem Gastgeber noch einmal gefährlich nahe zu kommen. Ein Höhepunkt dann das erste Bayernligator von Torhüter Moritz Marx, der eine Überzahlsituation nach der roten Karte des Hachinger Hauptangreifers Borschel nutzen konnte. Diesen positiven Schub konnten die Sulzbacher aber nicht mehr nutzen, zu wenig Zeit und zu viel verbrauchte Kraft, des nur mit neun Feldspielern angereisten Außenseiters reichten einfach nicht mehr. So war der 30:24-Erfolg der Münchener Vorstädter verdient, aber auch die Vorstellung der Oberpfälzer verdiente Anerkennung und lässt doch noch auf den einen oder anderen Punktgewinn in den letzten Partien hoffen.HC Sulzbach: Zippe, Marx 1 (Tor); Waitz 8, Smolik 5, Marco Forster 4, Broz 3, Luber 2, Kristian Forster 1, Sebastian Wedel, Fabian Wedel, Krizek.