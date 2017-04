Sport Sulzbach-Rosenberg

10.04.2017

Eines Abstiegskandidaten nicht würdig war die Leistung der Sulzbacher Handballer am Samstag gegen die SG DJK Rimpar II. Denn die Herzogstädter boten eine hervorragende Vorstellung und waren bis zehn Minuten vor Spielende nahe dran an der Sensation. Erst einige unverständliche Entscheidungen der Schiedsrichter brachten die Gastgeber aus dem Konzept, und so siegte der hohe Favorit aus Unterfranken doch noch viel zu hoch mit 26:20.

Das Ergebnis sagt es schon aus, die Abwehrreihen waren die bestimmenden Mannschaftsteile beider Teams. Auf Sulzbacher Seite stellte sich Trainer Pavel Krizek hier in den Dienst seines Teams. Der Routinier hielt im Duo mit Martin Broz die Defensive zusammen und so konnte sich auch Torhüter Moritz Marx in der ersten Hälfte auszeichnen. Im Angriff fanden die Rimparer zwar schnell ein Mittel gegen Torjäger Michael Waitz, hatten aber den Spielmacher der Gastgeber, Daniel Luber nicht auf der Rechnung. Der eigentliche Mittelmann Jason Mignon fehlte genauso wie Jiri Smolik, Stefan Ströhl und Martin Burkhardt, umso höher ist die Leistung der Oberpfälzer einzustufen, die sich einfach nicht abschütteln ließen. 5:5, 9:9 und 13:13 waren die Zwischenstände in einer intensiv aber fair geführten Partie, ehe den Gästen doch noch die 14:13-Halbzeitführung gelang.Nach der Pause dann das langersehnte Comeback von Torhüter Max Lotter, und der Stammkeeper machte nahtlos da weiter, wo er vor seiner Verletzung aufgehört hatte. Zwei gehaltene Strafwürfe und einige weitere Paraden hielten die Sulzbacher im Spiel, denen nun aber im Angriff lange nichts mehr einfiel. Beim Stande von 14:20 schien die Partie schon entschieden, aber die Gastgeber zeigten nun einen lange vermissten Kampfgeist. Martin Broz hieß jetzt die Trumpfkarte des HCS. Der junge Tscheche warf sich mit viel Körper ins Getümmel und brachte sein Team wieder heran. Als Marco Forster dann der 19:20-Anschlusstreffer gelang, hätte das Spiel kippen können, doch da hatten die schwachen Schiedsrichter etwas dagegen. Statt eines Strafwurfs gaben sie ein Stürmerfoul gegen Michael Waitz, danach zwei Strafzeiten gegen zwei Sulzbacher Spieler, die das nicht unkommentiert stehen lassen wollten - und die Messe war gelesen.Die Gäste nutzten die Verwirrung im Lager der Gastgeber gnadenlos aus und fuhren den 26:20-Sieg nun doch noch locker ein. Dennoch hat die Partie gegen den Bundesligareserve Spaß gemacht und gezeigt, dass die Jungs noch einiges zu bieten haben.HC Sulzbach: Lotter, Marx (Tor); Broz 6, Luber 5(1), Marco Forster 5, Krizek 1, Sebastian Wedel 1, Meta 1, Kristian Forster 1, Waitz, Plößl, Fabian Wedel.