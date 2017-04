Sport Sulzbach-Rosenberg

24.04.2017

So langsam kommen die Sulzbacher Handballer in Schwung. Schade dass die Saison in der Bayernliga bald zu Ende geht. Völlig überraschend, aber hochverdient holen sich die Herzogstädter einen Punkt beim hohen Favoriten TSV Friedberg. Und es hätte sogar ein Sieg werden können, denn zwei Minuten vor Spielende führte die Krizek-Truppe noch mit zwei Toren, ehe den Gastgebern doch noch der 31:31-Endstand gelang.

Beide Teams mussten ersatzgeschwächt antreten. Dabei hatten die Gäste auch noch die schwerere Bürde zu tragen, denn mit Michael Waitz, Marco Forster, Stefan Ströhl und Martin Burkhardt fehlten gleich vier Hochkaräter. Da kam es ganz gelegen, dass Rückkehrer Linus Brockstedt sein erstes Spiel in dieser Saison machen durfte und der Kreisläufer führte sich mit zwei sehenswerten Treffern gleich prächtig ein.In der ersten Hälfte waren es aber erst einmal die Schwaben, die das Match gestalteten. Nach einer wilden Anfangsphase ging der Gastgeber erstmals beim 6:5 in Führung und gab diese bis zur Pause nicht mehr ab (13:17). Die Sulzbacher Abwehr war in dieser Phase zu passiv und erlaubte es vor allem dem starken Friedberger Kreisläufer Sebastian Wilken Glanzlichter zu setzen.Doch abschütteln ließ sich der HCS nicht, vor allem weil Jason Mignon sein bestes Spiel im Trikot der Oberpfälzer ablieferte. Er und sein kongenialer Partner Daniel Luber am Kreis waren es dann auch, welche die Aufholjagd einläuteten. Unterstützt wurden sie dabei von Routinier Jiri Smolik, der sich sehr treffsicher zeigte. Beim 21:20 lagen dann die Herzogstädter wieder vorne und es begann ein heißer Kampf von beiden Teams um den Sieg.Bis zum 31:29 hofften die mitgereisten Fans dann auf den ersten Auswärtserfolg der Saison, doch den Friedbergern gelang 14 Sekunden vor Schluss dann doch noch der gerechte Ausgleichstreffer. Nun war die Zeit zu knapp um noch einmal zurück zu schlagen, doch die Krizek-Truppe feierte auch den einen Punkt verdientermaßen wie einen Sieg.HC Sulzbach: Lotter, Marx (Tor); Mignon 9(1), Luber 8, Smolik 6, Sebastian Wedel 3, Brockstedt 2, Broz 1, Kristian Forster 1, Krizek 1, Fabian Wedel.