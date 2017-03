Sport Sulzbach-Rosenberg

30.03.2017

30.03.2017

Kantersieg für HC-Reserve

Sulzbach-Rosenberg. Nach einer über weite Strecken überzeugenden Leistung schlug der HC Sulzbach II den Tabellensechsten ESV Regensburg sensationell mit 34:16 (16:7) und kletterte durch diesen Erfolg auf Rang sieben der Bezirksoberliga Ostbayern.Dass es so ein "leichtes Spiel" werden sollte, war nicht zu erwarten. Zwar mussten die Regensburger ohne Spielmacher Benedikt Fuchs auskommen, doch aufgrund des Hinspiels (24:21 für Sulzbach) hatte Trainer Christian Rohrbach eine Partie auf Augenhöhe erwartet und sich mit Jason Mignon und Stefan Ströhl aus der ersten Mannschaft verstärkt. Die jungen Herzogstädter zeigten vom Anpfiff weg, wer in diesem Spiel die Oberhand behalten sollte. Nur bis zum 2:2 konnte Regensburg mit dem Sulzbacher Tempospiel mithalten, dann sorgte ein 7:0-Lauf für die frühe Entscheidung. Als der Regensburger Rückraum-Shooter Thomas Reber nach zwölf Minuten nach einem harten Foul an Jason Mignon, der fortan nicht mehr eingesetzt werden konnte, die Rote Karte sah, war das Spiel im Prinzip schon entschieden. Sulzbach packte die Gelegenheit beim Schopf und sorgte mit variantenreichem Angriffsspiel für einen komfortablen Vorsprung. Bereits zur Pause stand es 16:7.Nach Wiederanpfiff konnte der ESV zwar die ersten zwei Tore der zweiten Halbzeit erzielen, eine Aufholjagd ergab sich daraus aber nicht. Die HC-Reserve stand in der Defensive sehr kompakt und auch der eingewechselte Torhüter Tobias Männl fügte sich nahtlos ein. Der Angriff agierte konsequent und druckvoll. Besonders Markus Plößl und Jonas Rohrbach konnten hier mit Treffern aus dem Rückraum Akzente setzen. Alle Spieler wussten in der Offensive zu überzeugen, und so baute die Rohrbach-Truppe ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Sie war in der Lage, ihre Leistung über die gesamte Spielzeit abzurufen. So endete die einseitige Partie mit 34:16 für Sulzbach."Aufgrund der Tatsache, dass die Zahl der BOL-Absteiger wohl von den Absteigern aus der Landesliga abhängt, sind wir nach wie vor nicht gesichert. Wir haben uns zwar eine gute Ausgangssituation erarbeitet, müssen aber alles geben, um den Klassenerhalt zu realisieren", so der HC-Trainer.HC Sulzbach II: Prasse (1 Siebenmeter gehalten), Männl; Plößl (7/3), J. Rohrbach (6), Hausner (4), F. Rohrbach (4), Ströhl (3), Wismeth (2), Falk (2), Luber (2), Meta (2/2), Rösel (1), Wertmiller (1), Mignon.