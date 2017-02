Sport Sulzbach-Rosenberg

13.02.2017

Schon im Vorfeld ist den Handballerinnen des HC Sulzbach klar, dass sich für die Partie gegen Schwabach einiges ändern muss. Denn mit dem Gegner hat die Truppe von Trainer Wolfi Thom noch eine Rechnung offen.

Die Woche wurde intensiv genutzt, um die Abwehr zu stärken und wieder Selbstbewusstsein in die Angriffsreihe zu bekommen. Augenscheinlich hat das gefruchtet: Mit 28:18 schossenen die Sulzbacherinnen den Spitzenreiter aus der Krötenseehalle und bleiben zu Hause ungeschlagen.Zusätzlich musste auch Mintraching/Neutraubling zwei Punkte gegen die SG aus Kunstadt und Weidhausen abgeben. Das bedeutet, dass das Spitzentrio eng beieinander und die Meisterschaft offen bleibt.Die Stimmung kochte, als die Herzogstädterinnen am Samstag das Spielfeld betraten. Schließlich stand man nicht nur dem Tabellenführer und ehemaligem Trainer Fips Scharnowell gegenüber, sondern auch der Mannschaft, die der HC-Truppe die bisher deutlichste Niederlage in der Landesliga eingebracht hatte.Die Taktik war vorgegeben. Eine direkte Manndeckung über 60 Minuten bei Spielmacherin Amelie Rapke, aggressives Heraustreten auf die beiden Rückraumschützinnen Annabella Thom und Barbara Benz und eine stetige Bewachung der groß gewachsenen Kreisläuferin Bettina Schmidpeter. Mit Vroni Pöllath hatte man eine hervorragende Spielerin für die Bewachung von Rapke. Steffi Häckl eröffnete das Spektakel mit dem 1:0. Bis zur achten Minute konnten die Gegnerinnen dem Druck des HC Sulzbach standhalten, dann erhöhte die Heimmannschaft innerhalb von sieben Minuten auf 8:2. Wenn die SG es doch zum Torwurf brachte, scheiterten sie über die ganze Partie hinweg an der starken Schlussfrau Nicki Schultz. Zur Halbzeit führte man zwar mit zehn Toren, war jedoch gewarnt, denn gerade Ex Sulzbacherin Anna Thom versenkte immer wieder den Ball im Herzogstädter Tor.Aber die HC-Damen trafen weiterhin von jeder Position, und schafften die Schwabacherinnen es dennoch bis zum Zeitspiel, verzweifelten sie immer wieder an Conny Macarei und den anschließenden Siebenmetern von Nicole Schiegerl und Steffi Häckl.HC Sulzbach: Schultz, Rösel (Tor); Schiegerl 10/7, Ertel 5, Kopp 4, Häckl 3/1, Wagner, Macarei 2, Luber, Pöllath 1, Mutzbauer, Frisch, Krieger, Himmerer.