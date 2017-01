Sport Sulzbach-Rosenberg

30.01.2017

30.01.2017

Es sollte eigentlich der Befreiungsschlag werden, mal wieder ein Sieg in auswärtiger Halle. Die Landesliga-Handballerinnen des HC Sulzbach sind zu Hause noch immer ungeschlagen - aber auswärts bleibt's düster. So auch am Samstag, als die HC-Frauen sich dem ESV Regensburg II mit 26:27 geschlagen geben mussten.

Die Anfangsphase gehörte dem HC Sulzbach. Nach zehn Minuten führte man bereits mit 2:7, und auch die Abwehr stand hervorragend. Doch bis zur 22. Minute fingen sich die Eisenbahnerinnen und glichen zum 9:9 aus. Schon zu diesem Zeitpunkt stand fest, dass sich ein nervenaufreibend spannendes Spiel entwickeln würde. Zur Halbzeit stand es dann 15:15 und auch im zweiten Durchgang sollte sich an diesem Verlauf nicht sehr viel ändern.Auf Regensburger Seite waren es vor allem Katja Goldbach und Jasmin Ellwanger, die immer wieder für einfache und wichtige Tore sorgten. Doch auch Mariella Bertuccini versenkte immer wieder ihre gut platzierten Stemmwürfe im Winkel. Die HC-Damen stellten Nicole Schiegerl - die mit 14 Toren erfolgreichste Schützin des Tages - dagegen. Die beiden Teams schenkten sich bis zur letzten Sekunde keinen Zentimeter, und so führten mal die Herzogstädterinnen mit 24:25 (55. Minute), um nur eine Minute später wieder einem Rückstand hinterher zu laufen (26:25, 56.).Als man dann in der 57. Minute noch eine Zeitstrafe gegen Katharina Mutzbauer wegstecken musste, sah es nach einem Sieg für den ESV Regensburg vor aufgeheizter Kulisse aus. Zuerst erhöhte die bereits angesprochene Katja Goldbach zum 27:25, anschließend vergaben die Sulzbacher Damen einen Rückraumwurf und konnten mit dem 27:26 durch Lisa Wagner, nur noch Ergebniskosmetik betreiben.HC Sulzbach: Schultz, Hübner (Tor); Schiegerl 14/8, Pöllath 4, Plößl 2, Wagner 2, Macarei 1, Luber 1, Häckl 1, Ertel 1, George, Krieger, Himmerer, Mutzbauer.