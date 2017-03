Sport Sulzbach-Rosenberg

27.03.2017

2

0 27.03.2017

Durch einen Hattrick von Nicole Schiegerl gleich zu Beginn scheinen die Kräfteverhältnisse klar verteilt. Vielleicht ist es aber gerade der gute Start, der die Sulzbacher Handballerinnen im Laufe der Landesliga-Partie gegen den HSV Bergtheim II nachlässig werden lässt.

Am Knie verletzt

Die Notbremse

Nach Mintraching

Dennoch gelang dem HC Sulzbach ein Arbeitssieg gegen Bergtheim. Eine Verletzung von Nicki Schultz überschattete aber den Punktgewinn.Nach der langen Zwangspause startete das Team um Trainer Wolfi Thom gut in die Partie gegen die akut abstiegsgefährdeten Unterfranken. Nach einer 12:6-Führung des HC Sulzbach in der 21. Minute wurde die Bayernligareserve aus Bergtheim aktiver und konnte bis zur Halbzeit auf 13:10 verkürzen.Überschattet wurde die erste Hälfte durch die Verletzung von Torhüterin Nicki Schultz, die sich nach einer unglücklichen Bewegung erneut eine Knieverletzung zuzog.Auch der zweite Durchgang begann nicht gerade vielversprechend. Zu viele Fehler in der Abwehr ließen vor allem Franziska Schlosser immer wieder mit einem Stemmwurf zum Abschluss kommen. Folglich erzielten die Gegnerinnen in der 39. Minute den Anschlusstreffer zum 15:14.HC-Trainer Wolfi Thom zog die Notbremse und versuchte, sein Team mit einer Auszeit wieder in die Spur zu bringen. Das fruchtete und beim 21:15 war der Sechs-Tore-Vorsprung wieder hergestellt. Den Endstand markierte Bergtheims Tina Hartl zum 20:26, und die HC-Damen freuten sich über einen nicht ganz leichten Sieg in der Krötenseehalle.Kommende Woche steht dann das Top-Spiel in Mintraching auf dem Plan, zu dem der Kader hoffentlich wieder komplett sein wird.HC Sulzbach: Schultz, Hübner, Rösel (Tor); Schiegerl 10/2; Häckl 4/1, Kopp, Luber je 3, Himmerer 2, Krieger, Mutzbauer, Wagner, Ertel je 1.