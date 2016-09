Sport Sulzbach-Rosenberg

20.09.2016

0 20.09.2016

Die Sulzbacher Handballdamen feiern einen gelungenen Start in die neue Saison der Landesliga. Einen Sieg in dieser Höhe gegen den ESV 27 Regensburg II hatte vor dem Spiel niemand erwartet.

Mit 27:15 (14:6) gewannen sie überraschend deutlich, denn man kannte den Kader der Bundesligareserve nicht und der Absteiger war als Liganeuling ein unbekannter Gegner.Doch schnell war klar, dass die Regensburgerinnen an diesem Spieltag keine Punkte mit nach Hause nehmen werden. Von Beginn an waren die Herzogstädterinnen hellwach auf der Platte, so dass sie bereits nach vier Minuten mit 4:0 in Führung lagen. Die Abwehr stand sehr gut und lies Regensburg nicht ins Spiel kommen. Im Angriff wurden neue Spielabläufe gespielt, die sehr gut funktioniert und zum Torabschluss führten.In der Anfangsphase waren es vor allem Nicole Schiegerl und Vroni Pöllath, die die gegnerische Torfrau ein ums andere Mal zur Verzweiflung brachten. Auch Kerstin Hübner zeigte eine gute Leistung bei ihrem Debüt im Sulzbacher Tor und trug dazu bei, dass die Gäste nach 20 Minuten erst zweimal trafen. Beim Spielstand von 10:2 wechselte Trainer Wolfi Thom die Jugendspielerin Chrissi Plößl ein, die sich auch gleich in die Torschützenliste eintragen konnte und einige gute Aktionen zeigte.Nach der Halbzeitpause spielten die Sulzbacherinnen genauso konzentriert weiter wie in der ersten Hälfte und bauten die Führung noch weiter aus. Viele Ballgewinne in der Defensive führten zu einigen Gegenstoßtoren. Sulzbach hätte durchaus noch höher gewinnen können, wenn sie die klaren Chancen konsequenter verwandelt hätten. Mehr hatte der Trainer nach dem Spiel auch nicht zu kritisieren an der Leistung seiner Mannschaft. Allerdings ist dem Team bewusst, dass die kommenden Gegner um einiges stärker sein werden.HC Sulzbach: Hübner (Tor); Schiegerl 10/3, Pöllath 3, Häckl 3, George 2, Luber 2, Kopp 2, Krieger 1, Himmerer 1, Plößl 1, Wagner 1, Ertel 1, Macarei, Zeschky.