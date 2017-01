Sport Sulzbach-Rosenberg

17.01.2017

So hatten sich die Handballer des HC Sulzbach II das erste Spiel nach der Weihnachtspause nicht vorgestellt. Die Mannschaft von Trainer Christian Rohrbach musste sich mit 29:39 (14:18) dem Tabellenletzten HC Erlangen III geschlagen geben.

Der Gegner war nur nominell mit seiner dritten Mannschaft angereist. Die Mittelfranken brachten vier U21-Spieler aus der Bayernliga mit. Die Herzogstädter hatten sich vorgenommen, der verstärkten Mannschaft Paroli zu bieten, mussten aber auf Fabian Rohrbach, Sascha Wendt und Johannes Luber verzichten. Zu Beginn der Partie konnten die Mannen um Kapitän Edu Wertmiller noch auftrumpfen.Doch dann nahmen die Gäste Fahrt auf. Bayernliga-Torhüter Clemens Rein parierte deutlich besser und der Bayernliga-Rückraum mit Magnus Hayn, Mathis Olig und Jakob Hoffmanns schaffte es nun immer öfter, die Abstimmungsprobleme in der HC-Abwehr auszunutzen. Da es die Sulzbacher Spielmacher Andreas Hausner und Marius Rösel nicht schafften, die Angriffsbemühungen der Herzogstädter mit ordnender Hand zu führen, führte der HC Erlangen "III" bis zur Pause mit 18:14.Mit Wut im Bauch kamen die Sulzbacher aus der Kabine. Sie kämpften und setzten die Gastgeber bis zum 19:19 unter Druck. Dann aber gelang den Sulzbachern in Überzahl beim Stand von 20:21 kein Tor. Sie selbst mussten aber drei Treffer der Erlanger hinnehmen.Diesen Nackenschlag konnte die Mannschaft nicht verdauen. Am Ende fiel das 29:39-Ergebnis ein paar Tore zu hoch aus, war aber die logische Konsequenz der Resignation der Sulzbacher Spieler in der Schlussphase.HC Sulzbach II: Prasse, Männl (ein Siebenmeter gehalten); Schwegler (5), J. Rohrbach (5), Meta (4), Plößl (4/1), Rösel (3), Falk (3), Wismeth (2), Hausner (1), Wertmiller (1), Wedel (1), Steubl.