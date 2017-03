Sport Sulzbach-Rosenberg

10.03.2017

0 10.03.2017

Ein Derby hat immer etwas besonders Reizvolles, doch am Samstag geht es in der Handball-Partie zwischen dem HC Sulzbach II und der HG Amberg um mehr: Beide Teams sind dringend auf einen Sieg angewiesen.

Nur wenige Lichtblicke

Klarer Favorit

Ein Derby mit vorentscheidendem Charakter, denn beide brauchen Punkte, um im Kampf gegen den Abstieg aus der Bezirksoberliga Ostbayern wichtigen Boden gut zu machen. Anpfiff ist am Samstag, 11. März, um 14.30 Uhr in der Krötensee-Halle in Sulzbach.Die HG Amberg, als Wiederaufsteiger aus der Bezirksliga zu Beginn der aktuellen Spielzeit noch im vorderen Tabellendrittel angesiedelt, musste zuletzt ersatzgeschwächt eine 27:33-Niederlage beim aktuellen Tabellenführer SG Regensburg II hinnehmen. Dadurch rutschte die Mannschaft von Coach Roland Schmid auf den achten Tabellenplatz ab, zwar scheinbar noch mit einem beruhigenden Vorsprung auf die Abstiegsränge, doch der Schein trügt.Der HC Sulzbach II liegt zwar vier Punkte hinter der HG auf Rang 10, könnte aber mit einem Sieg den Landkreisnachbarn wieder voll in den Abstiegsstrudel mit hineinziehen. Bei den Herzogstädtern indes ist ein Erfolg gegen Amberg fast schon Pflicht, um vor den letzten sechs Spielen der Saison 2016/17 nicht vielleicht schon vorentscheidend den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Die Mannschaft von Trainer Christian Rohrbach hat sich aber selbst in diese missliche Lage gebracht, denn viel zu oft zeigte die HC-Reserve in dieser Spielzeit zwar phasenweise gute Leistungen, belohnte sich dabei aber viel zu selten mit etwas Zählbarem. So war der überraschende 35:30-Erfolg beim Hinspiel in Amberg einer der wenigen Lichtblicke der Saison, dem gegenüber standen aber viel zu oft auch äußerst durchwachsene Leistungen wie etwa bei der unnötigen, wenngleich deutlichen und letzten Endes auch verdienten 25:31-Niederlage im letzten Saisonspiel bei der SG Regensburg II.Sowohl die Tabellensituation als auch die personelle Überlegenheit lässt keinen anderen Schluss zu, als die HG Amberg als klaren Favoriten für das anstehende Derby zu erklären, wenngleich HG-Trainer Schmid diese Rolle mit Sicherheit nicht annehmen möchte. Die Rohrbach-Truppe wird aber bedingungslos an ihre Grenzen gehen müssen, um dem Landkreis-Rivalen Paroli bieten zu können. Die Herzogstädter hoffen dabei auch auf die lautstarke Unterstützung von den Rängen, die schon das Hinspiel in Amberg zu einem Sulzbacher Heimspiel verwandelte.Wenn dann die junge Truppe um Kapitän Edu Wertmiller wieder eine annähernd gute Leistung wie in Amberg abrufen kann, dürfen sich die Anhänger beider Lager mit Sicherheit auf ein nervenaufreibendes Derby freuen.HC Sulzbach II: Prasse, Männl; Hausner, J. Rohrbach, Meta, Rösel, Wismeth, Plößl, Schwegler, Falk, Steubl, F. Rohrbach, Wendt, Wertmiller.HG Amberg: Tor: Feldbauer, Beyer Feld: Streber, Strasser, Nachtman, Oursin, Pürckhauer, Niec, Schaller, Turner, Klee, Kührlings, Termer.