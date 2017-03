Sport Sulzbach-Rosenberg

30.03.2017

Am Samstag, 1. April, um 19 Uhr treffen die Damen des HC Sulzbach in Neutraubling auf den aktuellen Tabellenführer der Landesliga Nord. Dort wird es dann wohl auch die erste Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft geben. Die Herzogstädterinnen müssen die Partie zwingend für sich entscheiden, um den Vier-Punkte-Abstand zur SG Schwabach/Roth weiterhin zu halten und somit eine kleine Chance auf den Relegationsplatz zu bewahren.

Diese Voraussetzungen sprechen für eine spannende Partie, in der sich beide Teams nichts schenken werden. Das Hinspiel in der Krötenseehalle gewannen die Sulzbacherinnen mit 30:26 und konnten sich dabei vor allem auf eine bärenstarke Abwehr und Tore von allen Positionen verlassen.Doch auch Mintraching/Neutraubling stellt mit den Stöhr-Schwestern Melanie und Carina einen variablen Angriff, der die Sulzbacher Handballerinnen einmal mehr vor eine große Herausforderung stellen wird.Erschwerend kommt hinzu, dass der HC gerade in dieser wichtigen Partie auf Routinier Nicki Schultz im Tor verzichten muss. Bleibt zu hoffen, dass Kerstin Hübner bis zum Wochenende wieder vollständig fit wird. Dennoch sollte der Kader annähernd komplett sein. Denn sowohl Vroni Pöllath als auch Conny Macarei stehen dem Team wieder zur Verfügung.Trainer Wolfi Thom hat seine Mannschaft in der letzten Trainingseinheit am Donnerstag bestmöglich auf die Spielgemeinschaft vorbereiten. Immerhin hatten die Derbys der beiden Oberpfälzer Teams schon immer ein bisschen Endspielcharakter.HC Sulzbach: Tor: Hübner, Rösel; Feld: Schiegerl, Ertel, Pöllath, Kopp, Mutzbauer, Wagner, Krieger, Macarei, Häckl, Himmerer, Luber.