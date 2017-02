Sport Sulzbach-Rosenberg

10.02.2017

3

0 10.02.2017

Am Samstag, 11. Februar, um 16.30 Uhr ist es also zum zweiten Mal in dieser Saison so weit: Die Handballerinnen des HC Sulzbach von Trainer Wolfi Thom trifft auf den Mann, der in der vergangenen Spielzeit noch selbst auf der Bank der Herzogstädterinnen saß. Die Spielgemeinschaft aus Schwabach/Roth mit Trainer Fips Scharnowell kommt als Tabellenführer nach Sulzbach. In der Hinrunde erwischte die HC einen gebrauchten Tag und musste sich mit 15:28 von den Mittelfranken abrichten lassen.

Doch wie es so schön heißt, sieht man sich immer zwei Mal im Leben. Dieses Mal darf sich die Spielgemeinschaft auf eine etwas andere Vorstellung in der Krötenseehalle einstellen. Denn die Bilanz der letzten Spiele ist zwar bei weitem nicht positiv, dennoch musste man sich nur auswärts geschlagen geben und hat zu Hause keinen einzigen Punkt abgegeben. Auch die derzeit zweitplatzierte SG Mintraching/Neutraubling hatte in der Herzogstadt beide Zähler an die Gastgeberinnen verloren, ebenso wie Mainfranken, Winkelhaid und der ESV Regensburg. Die aufgezählten Teams belegen in der Tabelle aktuell die Plätze zwei, vier, fünf und sechs und zählen zu den Besten der Liga. Das sollte Grund genug sein, um auch mit dem "Platz an der Sonne" im Gepäck, nicht ohne Respekt nach Sulzbach zu reisen. Zwar könnte der HC die SG mit einem Sieg nicht abfangen, ein herber Rückschlag wäre es dennoch, im Kampf um den Titel in der Landesliga Nord.Beim HC Sulzbach scheint es auch personell deutlich besser zu sein, als noch am vergangenen Samstag. Mit Nicole Schiegerl, Conny Macarei und Lisa Wagner stehen drei der vier verletzten Akteurinnen wieder zur Verfügung. Einzig Ines George wird am Wochenende wohl noch einmal aussetzen müssen. Mit Barbara Benz, Amelie Rapke und Bettina Schmidpeter stellten die Schwabacherinnen schon in der vergangenen Saison ein wurfgewaltiges Trio in der Krötenseehalle. Dieses Jahr wird auch Ex-Sulzbacherin Anna Thom für den Gegner auflaufen.