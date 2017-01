Sport Sulzbach-Rosenberg

19.01.2017

9

0 19.01.2017

Drei Mannschaften schickte das HCA-Gymnasium in den Kampf um den Einzug ins Handball-Bezirksfinale. Auf sie warteten die Teams des Willibald-Gluck-Gymnasiums aus Neumarkt. Von Kantersieg bis "enge Kiste" war alles dabei.

Gastgeber bei den regionalen Entscheidungen im Schulwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" war die Walter-Höllerer-Realschule. Die Spiele leiteten die Schiedsrichter Werner Guzik und Peter Eckl aus Amberg.Den Auftakt bestritten die Buben der Jahrgänge 2004 und jünger. Auf Kreisebene hatte sich dem HCA-Gymnasium kein Gegner in den Weg gestellt. Die Hälfte der Spieler laufen nicht im Verein auf und zeigten sich zu Beginn gegen die Neumarkter Auswahl erst einmal beeindruckt. 5:9 im Rückstand, kehrten die HCA-Buben aus einer Auszeit mutiger zurück. Immer wieder angeführt von Marius Leibig und David Sehnke, kämpften sie sich bis zur Halbzeit auf 9:10 heran.Taktische Tipps in der Pause sowie ein Torwartwechsel zeigten Wirkung in Abwehr und Angriff. Mit einer starken Mannschaftsleistung übernahmen die Sulzbach-Rosenberg erstmals beim 12:11 die Führung und gaben sie nicht mehr ab. Am Ende gewannen sie hochverdient mit 21:16.Es spielten: Leander Sollner (Tor), Tobias Luft (Tor, Feld); Marius Leibig (11/2), David Sehnke (8), Markus Seitz (1), Luca Seitz (1), Tizian Troisi, Tom Hajek, Jakob Friese, Malte Wenzl und Lars Maier, betreut von Studiendirektorin Bärbel Ströhl.Eine sehr gute, geschlossene Leistung zeigten die HCA-Mädchen. Sie nahmen von Anfang an das Heft in die Hand und landeten einen Kantersieg mit 25:4 Toren. Es spielten: Alina Meier (Tor); Mia Eichenmüller (8), Nina Tuchbreiter (7), Emma Röhrer (3), Antonia Roll (1), Alina Schmidt (1), Lilian Eichenmüller (1), Lucy Marquardt und Sara Rösch. Ihr Betreuer war Studienrat Ralph Huber.Spannender machten es die "großen Jungs" der Jahrgänge 2002 bis 2005. Die HCA-Auswahl hatte auf dem Weg ins Regionalfinale praktisch "mit links" das Amberger Erasmus-Gymnasium ausgeschaltet. In der Partie gegen das Willibald-Gluck-Gymnasium mussten sie schon dicht an die Leistungsgrenze gehen.Zunächst gingen die Neumarkter in Führung (4:5), doch die HCA-Buben mit ihrer Rückraumachse Sommer, Sehnke, Eichenmüller und Falk am Kreis bekam das Geschehen bald in den Griff. Zur Halbzeit stand es folglich 14:11, und es schien eine relativ entspannte Partie zu werden.Im zweiten Durchgang hielten die Lokalmatadoren die Neumarkter lange auf Abstand. Kurz vor Spielende ließen aber Kraft und Konzentration nach. Diese Phase nutzten die "Gluckerer" und sie holten Tor um Tor auf, so dass es drei Minuten vor dem Ende plötzlich nur noch 33:32 stand. Die Notbremse Team-Timeout wurde gezogen. Noch einmal wurden alle Kräfte eingebracht und schließlich mit 35:33 der Sieg eingefahren.Es spielten: Toni Schall (Tor); Pascal Sommer (15/2), Simon Sehnke (7), Luca Eichenmüller (7), Adrian Falk (4), Lukas Schaller (1), Stefan Mutzbauer (1), Hendrik Huber und Bastian Herbst. Das Team coachte Studiendirektorin Bärbel Ströhl.Zur Bezirksmeisterschaft reisen die älteren Buben am Mittwoch, 1. Februar, nach Oberviechtach. Die Mädchen und Jungen der Altersstufe IV haben am Donnerstag, 23. Februar, voraussichtlich Heimrecht in den Spielen um den Oberpfalztitel.