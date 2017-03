Sport Sulzbach-Rosenberg

06.03.2017

17

0 06.03.201717

Das Interesse an der Jahresbilanz des Schützenvereins Bruderbund Niederricht-Fromberg war groß. Schützenmeister Werner Grünthaler bezifferte den Mitgliederstand bei der Generalversammlung auf 156 Personen.

Sportliche Erfolge

Neuwahlen Bruderbund-Schützen



Schützenmeister: Werner Grünthaler



2. Schützenmeister: Helmut Sperber



Kassier: Johann Sperber , Stellvertreterin: Sylvia Arnold



Schriftführer: Christian Faderl , Stellvertreterin: Sylvia Arnold



Schießleiter: Robert Schmidt , Stellvertreter: Eric Pilhofer



Jugendleiter: Eric Pilhofer , Stellvertreter: Markus Huber und Johannes Kolb



Rüstmeister: Bernd Übler und Markus Huber



Zirkelausschuss: Christian Faderl und Robert Schmidt



Beisitzer: Manfred Pirner , Erwin Kolb und Sebastian Grünthaler



Kassenprüfer: Günter Pilhofer und Heinz Faderl



Pressewart: Erwin Kolb .

Fromberg. 15 Geburtstage habe man vergangenes Jahr besucht und drei Vorstandssitzungen abgehalten. "Der Schießstand bekommt eine neue Verkleidung und das 100-jährige Gründungsfest ist bereits in Planung", so Grünthaler. Sein Stellvertreter Manfred Rubenbauer erklärte, dass er sich nicht mehr zur Wahl stellen werde.Anschließend folgte der Kassenbericht, der ein leichtes Plus auswies. Schriftführer Christian Faderl ließ das vergangene Jahr detailgetreu Revue passieren. Über sportliche Erfolge berichtete Schießleiter Robert Schmidt. Die 1. Mannschaft ist seit Jahren in der Bezirksoberliga, die 2. Mannschaft stieg in die Bezirksliga auf, die Vierte schießt nach dem Aufstieg auch auf OSB-Ebene in der Kreisliga, ebenso das Pistolenteam, nach seinem Aufstieg. "Nicht vergessen darf man die Mannschaft der Altersklasse, die auch immer vorne mitmischt."Bei der Gaumeisterschaft lag man mit den Mannschaften der Schützen- sowie der Altersklasse vorne und auch bei der Landesmeisterschaft in Pfreimd waren Bruderbundschützen am Start. Richard Neumüller ist Gauritter.Jugendleiter Eric Pilhofer berichtete von sieben Jungschützen, die zurzeit im Rundenwettkampf mitmischen. Theresa und Sebastian Grünthaler und Maximilian Herold sind Gaumeister in ihren Klassen und bei der Landesmeisterschaft waren fünf Jungschützen des Bruderbunds vertreten. Landkreismeister ist ebenfalls Theresa Grünthaler. Zum Ferienprogramm kamen sieben Kinder und das Hüttenwochenende im September blieb allen als tolles Erlebnis in Erinnerung.Der Ehrenschützenmeister Werner Zimmer lobte die Jugend und deren Zusammenarbeit mit Neukirchen: "Die Leistung im Verein ist bisher immer gestiegen, obwohl beim Bruderbund nur Eigengewächse schießen, die aus der eigenen Jugend kommen." Bürgermeister Winfried Franz sieht auch die Jugend in der Gemeinschaft gesichert. Er lobte ebenfalls die gute Zusammenarbeit der beiden Neukirchner Vereine mit Königstein. "Hier wurden die Grenzen von Früher abgerissen und die jungen Leute machen es den Alten vor, dass man nur zusammen Erfolge haben kann." Johannes Kolb überreichte er für seine Arbeit und Leistungen ein Geschenk.Franz zeigte sich auch froh darüber, dass es noch Wirtshäuser gibt wie hier in Fromberg, wo die Vereine eine Bleibe finden.Zum Schluss wurde nach eingehender Diskussion die Erhöhung des Vereinsbeitrags um zehn Euro beschlossen.