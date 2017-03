Sport Sulzbach-Rosenberg

23.03.2017

23.03.2017

Die Handballerinnen des HC Sulzbach empfangen am Samstag den HSV Bergtheim II in der Krötenseehalle. Nach der Absage des TSV Lichtenau hatte das Team um HC-Trainer Wolfi Thom eine unfreiwillige Spielpause von vier Wochen in der Landesliga Nord. So hatten auch die Verletzten genug Zeit, sich auszukurieren. Am Wochenende fehlen dennoch einige Akteurinnen, aber die größten Verletzungssorgen sind beseitigt.

Bergtheim konnte das Derby gegen die HSG Pleichach mit 29:14 deutlich für sich entscheiden und setzte direkt vor dem Spiel gegen Sulzbach eines der wenigen Ausrufezeichen der Saison .Die Handballerinnen des HC sind dementsprechend gewarnt, denn die akut abstiegsgefährdeten Gegnerinnen werden sich nicht kampflos geschlagen geben. Auch gegen die aktuellen Tabellenführer aus Mintraching konnte der HSV lange mithalten und verlor nur knapp mit 31:28.Mit Tina Hartl ist die torgefährlichste Spielerin der Bayernligareserve im rechten und linken Rückraum zu finden, hier gilt es eine sichere Defensive zu stellen, um die Schützin gar nicht erst in Position kommen zu lassen.Trotz vieler unnötiger Niederlagen in auswärtigen Hallen wollen die HC-Damen ihre weiße Weste in der Krötenseehalle natürlich sauber halten und werden ihr Möglichstes geben, um das Team aus Bergtheim von Anfang an auf Distanz zu halten.HC Sulzbach: Tor: Schultz, Hübner; Feld: Schiegerl, Ertel, Wagner, Kopp, Häckl, Himmerer, Mutzbauer, Luber, Krieger.