Sport Sulzbach-Rosenberg

06.04.2017

2

0 06.04.2017

Für die Mannschaft von Trainer Wolfi Thom heißt es am Samstag, 8. April, um 16.30 Uhr wieder durchatmen. Denn zu Hause scheinen die HC-Handballerinnen mit wesentlich weniger Druck an die Spiele heranzugehen.

Nach der deutlichen Auswärts-Klatsche beim Tabellenführer aus Mintraching ist am Wochenende die Spielgemeinschaft aus Kunstadt/Weidhausen zu Gast in Sulzbach. Die Oberfranken waren eine Überraschung in der Hinrunde: In der Michelauer Mainfeldhalle musste man sich als Tabellenzweiter mit 22:25 geschlagen geben. Steffi Hergenröder und Fabienne Seufert hebelten die HC-Abwehr gänzlich aus. Trotz einiger überraschender Siege gegen besser platzierte Teams steckt die SG aber nun noch im Abstiegskampf.Dementsprechend gewarnt sind die Damen aus Sulzbach, denn die Oberfranken um Trainer Udo Prediger werden mit Sicherheit alles in die Waagschale werfen, um der Heimmannschaft die erste Niederlage in heimischer Halle zuzufügen.HC Sulzbach: Hübner, Rösel; Schiegerl, Ertel, Pöllath, Müller, Mutzbauer, Kopp, Wagner, Krieger, Macarei, Häckl, Himmerer, Luber.