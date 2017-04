Sport Sulzbach-Rosenberg

Die Pause um die Osterfeiertage ist vorbei und die Sulzbacher Handballer starten zu der vorletzten Auswärts-Station auf ihrer Abschiedstournee in der Bayernliga.

Es geht noch einmal ins Schwabenland, wo der Drittliga-Absteiger TSV Friedberg auf die Gäste aus der Oberpfalz wartet. Das Spiel findet am Sonntag, 23. April, um 16.30 Uhr in der TSV-Sporthalle (Hans-Böller-Str. 3) in Friedberg statt.Das Team von Trainer Manuel Vilchez-Moreno befand sich lange Zeit in der Spitzengruppe der Liga, ehe man etwas den Anschluss verlor und nun den siebten Platz einnimmt, ohne Kontakt nach oben oder unten. So fällt es nicht mehr so sehr ins Gewicht, dass die Schwaben einige Verletzungssorgen haben und kaum noch mit ihrer Wunschmannschaft auflaufen können. In der letzten Partie vor Ostern hatte der Trainer nur noch vier Akteure aus dem Stammteam zur Verfügung und so ging die Auswärtspartie beim TV Erlangen-Bruck klar mit 25:33 verloren.Da kam die Pause gerade recht und die Friedberger werden gegen den Tabellenletzten wohl wieder üppiger aufgestellt sein. Dadurch bleibt die Bürde des Favoriten natürlich bei den Gastgebern.Im Sulzbacher Lager freut man sich auf den ersten Auftritt von Linus Brockstedt, der nach seinem Praktikums-Semester wieder zurückgekehrt ist. Retten kann der talentierte Kreisläufer den HCS zwar nicht mehr, aber er ist ein wichtiger Baustein des Teams, das im nächsten Jahr eine gute Rolle in der Landesliga spielen will.Fehlen wird am Sonntag wohl Michael Waitz, der eine unglückliche Daumenverletzung erlitt, dafür kehrt aber Jiri Smolik zurück. Er war zuletzt angeschlagen. So darf man gespannt sein, wie sich die Außenseiter aus der Herzogstadt schlagen werden - nur zum Spaß fahren sie sicher nicht ins Schwabenland.HC Sulzbach: Lotter, Marx; Smolik, Marco Forster, Kristian Forster, Ströhl, Burkhardt, Wedel, Luber, Mignon, Brockstedt, Broz.