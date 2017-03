Sport Sulzbach-Rosenberg

12.03.2017

47

0 12.03.201747

Die Reserve des HC Sulzbach lebt noch: Mit einem verdienten 38:31-Sieg (16:16) gegen die HG Amberg holten die Herzogstädter einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg aus der Bezirksoberliga und zogen gleichzeitig den Landkreisrivalen voll mit hinein in den Abstiegsstrudel. Die Sulzbach-Amberger Derbys hatten schon von jeher eine enorme Anziehungskraft, und auch dieses Mal war die Krötenseehalle gut gefüllt.

Ohne großes Abtasten gingen beide Mannschaften mit offenem Visier ins Spiel. Auf Sulzbacher Seite war es in den ersten Minuten vor allem Markus Plößl, der die ersten Akzente setzte, bei Amberg zog der Ex-Sulzbacher Marek Nachtmann von Anfang an geschickt die Strippen im Angriff. Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, bei der sich zunächst keine der beiden Mannschaften absetzen konnte (3:3, 5:5). Dann konnte sich Sulzbach aus einer zu diesem Zeitpunkt noch relativ kompakten Abwehr aber allmählich doch leichte Vorteile erspielen (9:6, 11:7). Allerdings verpasste es die HC-Reserve in dieser Phase, sich bereits eine größere Führung zu erspielen, zu oft scheiterten die Rohrbach-Schützlinge nun frei stehend am guten Amberger Schlussmann Martin Feldbauer (16:16-Halbzeitstand).Der Derby-Charakter in den zweiten 30 Minuten wurde immer deutlicher. Hitzige Gefechte hüben wie drüben, angestachelt von den vielen Zuschauern auf den Rängen, sorgten für die Stimmung. Zudem fiel es beiden Mannschaften schwer, sich auf die Spielleitung des Schiedsrichtergespanns Bäuml/Hunziger einzustellen. Dennoch schafften es die Hausherren nun besser, ihre Emotionen aufs Spielfeld zu transferieren und setzten sich ab (20:17, 25:21).Anders als noch im Hinspiel ergab sich Amberg diesmal aber nicht frühzeitig seinem Schicksal. Unvorbereitete Abschlüsse der Herzogstädter trugen stattdessen ihren Teil dazu bei, dass die HG noch einmal Morgenluft witterte (30:29). Sulzbach bewies aber Moral und den Willen, die Punkte nicht in den Schlussminuten der Partie noch abzugeben. Jonas Rohrbach zeigte sich im Eins-gegen-Eins auf Halbrechts ganz stark und schaffte es, Lücken für Rechtsaußen zu generieren, die Johannes Luber dann auch zu einigen sehenswerten Treffern zu nutzen wusste. Sechs Sulzbacher Treffer in Folge sorgten für den verdienten, wenngleich etwas zu hohen 38:31-Endstand.HC Sulzbach II: Prasse, Männl; Plößl (10/4), Rösel (6), F. Rohrbach (5), Luber (4), Schwegler (3), J. Rohrbach (3), Meta (3), Hausner (2), Wismeth (1), Wertmiller (1), Mignon.HG Amberg: Feldbauer, Beyer; Nachtmann (10/5), Schaller (6), Streber (5), Termer (5), Klee (3), Pürckhauer (2), Strasser, Oursin, Turner, Kührlings.