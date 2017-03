Sport Sulzbach-Rosenberg

23.03.2017

23.03.2017

Der HC Sulzbach empfängt am Wochenende den TSV Niederraunau zum Spiel Vorletzter gegen Letzter der Bayernliga. Der Abstieg beider Mannschaften ist bereits besiegelt. Aber die HC-Handballer möchten nicht von den Gegnern auf den letzten Tabellenplatz verwiesen werden.

Ein äußerst reizvolles Kellerderby findet am Samstag, 25. März, um 18.30 Uhr in der Krötenseehalle statt. Da treffen mit dem Tabellenvorletzten und Gastgeber HC Sulzbach und dem Schlusslicht aus Niederraunau zwei Teams aufeinander, die sich zwar schon längst mit dem Abstieg in die Landesliga arrangiert haben, aber sicher noch einmal so richtig Gas geben werden. Für einen echten Sportsmann ist es schon ein großer Unterschied, ob er Letzter oder Vorletzter der Liga wird.Das Hinspiel in Schwaben verloren die Herzogstädter knapp aber verdient mit 32:35 Treffern. Das waren die einzigen Punkte, die der Gast aus Niederraunau bisher einfahren konnte. Da den Sulzbachern drei Zähler gegen den VfL Günzburg und den TSV Unterhaching gelangen, liegen die Oberpfälzer einen Punkt vor den Gästen und haben so die etwas besseren Karten.Einen echten Favoriten der Begegnung gibt es nicht. Das TSV-Team von Trainer Markus Waldmann ist sehr ausgeglichen und hat in vielen Spielen eine ansprechende Leistung gezeigt. Einzig die Punkte konnte man nicht einfahren. Das kennt man in der Herzogstadt auch zur Genüge.Trainer Pavel Krizek kann diesmal zwar auf dem Feld mit seinem vollständigen Kader auflaufen, dafür ist die personelle Lage im Tor angespannt. Max Lotter ist immer noch verletzt und Moritz Marx dienstlich verhindert. Florian Zippe und Matthias Prasse müssen stattdessen die Bude dicht halten. An Erfahrung und Engagement fehlt es den beiden nicht, so dürfen die Sulzbacher Fans auf den zweiten Saisonsieg hoffen.HC Sulzbach: Tor: Zippe, Prasse; Feld: Marco Forster, Smolik, Waitz, Mignon, Ströhl, Broz, Luber, Burkhardt, Kristian Forster, Wedel.