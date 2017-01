Sport Sulzbach-Rosenberg

29.01.2017

29.01.2017

Gäbe es beim Handball eine ähnliche Regelung wie beim Skispringen, hätten die Sulzbacher Handballer die Bayernliga-Partie in Haunstetten wohl gewonnen. Wenn ein Skispringer bei schlechtem Bedingungen starten muss, bekommt er Bonuspunkte, das gibt es beim Handball noch nicht. Dabei blies der Gegenwind den Herzogstädtern bei der 19:26-Schlappe beim TSV Haunstetten mächtig ins Gesicht.

Ohne fünf Stammspieler mussten die Oberpfälzer ins Schwabenland fahren. Smolik und Mignon verletzt, Marco Forster und Burkhardt krank und Michael Waitz verhindert. Da fehlten dann gleich mal der erste Rückraum und die drei besten Torjäger des Teams. So schnürte Trainer Pavel Krizek selbst mal wieder seine Handballschuhe, und Florian Zippe im Tor sowie Fabian Wedel kamen unverhofft zu ihren ersten Bayernligaeinsatz. Zwar konnten diese Jungs den verdienten 26:19-Heimsieg der Haunstettener auch nicht verhindern, doch das Auftreten der Debütanten fügte sich nahtlos in die große kämpferische Leistung der Not-Mannschaft an diesem Samstagabend ein.Eine völlig neue Erfahrung machte auch Torhüter Max Lotter. 20 Minuten lang hütete er bravurös das Tor der Gäste - und wechselte dann mal eben als Kreisspieler in den Angriff. Eine saubere Sperre für Martin Broz, ein gerissener Siebenmeter, fast schien sich hier eine zweite Karriere anzubahnen, ehe der gelernte Keeper erfahren musste, dass es im Feld oft etwas gefährlicher zugeht. Eine Kapselverletzung an der Hand beendete den tollen Auftritt des neuen Kreisläufers und machte die Krankenliste des HCS ist um einen Namen länger.Dass die Herzogstädter trotzdem nicht zum Kanonenfutter der Gastgeber wurden, liegt vor allem an der kämpferischen Einstellung des Teams und an einem "Jetzt erst recht-Gefühl" der eingeschworenen Truppe. 14:10 lagen die Sulzbacher zur Pause nur zurück, weil sich einige Akteure in den Vordergrund spielten, die sonst nicht so zum Zuge kamen. Besonders Martin Broz nutzte seine Spielzeit und machte das beste Spiel für den HC Sulzbach. Am Ende standen acht Treffer für den jungen Tschechen auf dem Bogen und die Hoffnung dass nun der Knoten geplatzt ist. Auch Daniel Luber konnte sich als Spielmacher besser entfalten als zuletzt am Kreis.In der zweiten Hälfte wäre es dann fast noch einmal spannend geworden, als Fabian Wedel sein erstes Bayernligator erzielte (17:14). Doch dann waren die Jungs mit ihren Kräften am Ende und der Gastgeber siegte doch noch klar mit 26:19. Nun hofft man im Sulzbacher Lager auf baldige Genesung der Kranken und Verletzten, denn bald kommen die entscheidenden Spiele um den Abstieg, da wäre es schön wenn mal wieder ein kompletter Kader zur Verfügung stehen würde.HC Sulzbach: Lotter, Marx, Zippe (Tor); Broz 8, Luber 5, Ströhl 3, Sebastian Wedel 2, Fabian Wedel 1, Kristian Forster, Krizek.