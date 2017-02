Sport Sulzbach-Rosenberg

Vor der zweiwöchigen Faschingspause müssen die Sulzbacher Handballer noch einmal auswärts ran. Die Krizek-Truppe ist zu Gast beim VfL Günzburg im Schwabenland. Und endlich fährt der HCS mal nicht als krasser Außenseiter zu einem Auswärtsspiel.

Immerhin gelang gegen die Günzburger im Hinspiel ein hart umkämpfter 18:17-Sieg. So fahren die Oberpfälzer mit einiger Hoffnung im Gepäck in den bayerischen Westen. Die Partie beginnt am Samstag um 19.30 Uhr in der Günzburger Sporthalle.Natürlich bleibt die Bürde des Favoriten bei den Schwaben, die in der Tabelle zwar nur einen Platz vor dem HC liegen, aber fünf Punkte Vorsprung haben. In eigener Halle gelangen dem VfL schon einige Überraschungen, so auch vor zwei Wochen, als die Günzburger den Tabellenzweiten aus Waldbüttelbrunn mit 24:23 besiegen konnte. Vergangene Woche in Erlangen-Bruck konnte der VfL diesen Aufwärtstrend nicht bestätigen und verlor klar mit 23:34. Trainer Stephan Hofmeister sprach nach dem Spiel von einer "verschlafenen Mannschaft", was wohl bedeuten wird, dass die Günzburger gegen den HC Sulzbach ausgeschlafen sein werden. Hellwach sollten auch die Gäste aus der Herzogstadt auftreten, denn noch immer leidet das Team unter akutem Spielermangel. Max Lotter und Marco Forster fallen noch länger aus und auch der Einsatz von Jason Mignon ist unsicher.Die verbliebenen Jungs müssen mehr als alles geben, um diesen Aderlass zu überbrücken. Zumindest der Rückraum ist mit Michael Waitz und Jiri Smolik wieder besser positioniert. Auch die Abwehr machte bei der etwas zu hohen Niederlage gegen die TG Landshut über einen langen Zeitraum eine gute Figur.Ein Erfolg in Günzburg wäre wohl die letzte Chance für die Herzogstädter, weiter von der Bayernliga zu träumen. Und auch wenn ein Abstieg in die Landesliga für die Sulzbacher keine Katastrophe wäre, kampflos wird sich der HC Sulzbach nicht geschlagen geben.HC Sulzbach: Zippe, Marx, Smolik, Kristian Forster, Ströhl, Burkhardt, Sebastian Wedel, Fabian Wedel, Luber, Mignon, Waitz, Broz.