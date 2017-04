Sport Sulzbach-Rosenberg

27.04.2017

27.04.2017

Da die zweite Mannschaft des HC Sulzbach schon am Samstag, 29. April, ihre Bezirksoberliga-Saison abschließt und am letzten Spieltag alle Spiele zeitgleich um 20 Uhr angepfiffen werden müssen, ändern sich auch die Anwurfzeiten der Damen und der ersten Mannschaft. Der Ablauf des Spieltages sieht dadurch wie folgt aus: 16 Uhr Damen I, 18 Uhr Herren I und 20 Uhr Herren II.

Für die Erste ist es erst das vorletzte Heimspiel der Bayernliga-Saison. Nach dem überraschenden Punktgewinn in Friedberg wollen die Herzogstädter im Spiel gegen den TSV Lohr noch einmal nachlegen. Ein durchaus realistisches Vorhaben, denn trotz der 23:30-Hinspiel-Niederlage sind die Unterfranken als Tabellenelfter leistungsmäßig nicht völlig außer Reichweite. Doch die Jungs aus dem Spessart bringen gute Laune mit in die Oberpfalz, gelang ihnen doch letzte Woche im Heimspiel gegen den TV Erlangen-Bruck mit einem 29:25-Erfolg der Klassenerhalt. Für das Team von Trainer Bernd Becker als Aufsteiger ein großer Erfolg, den der Coach höher einschätzt als den Aufstieg im vergangenen Jahr.In Sulzbach kann man entspannt in die Partie gehen. Doch Motivation gibt es bei den Jungs von Coach Pavel Krizek noch genug. Die neu definierten Ziele sind das Verlassen des letzten Tabellenplatzes und ein starkes Saisonfinale, das Lust auf die kommende Runde in der Landesliga wecken soll. Gegen Lohr stehen dem Coach wohl ungewöhnlich viele Akteure zur Verfügung. Zwar steht noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Torjäger Michael Waitz, doch ansonsten sind keine aktuellen Verletzungen bekannt. Es dürfte also zum ersten Mal etwas enger auf der HC-Auswechselbank werden.HC Sulzbach: Lotter, Marx; Smolik, Waitz, Mignon, Ströhl, Broz, Luber, Burkhardt, Marco Forster, Kristian Forster, Sebastian Wedel, Fabian Wedel, Krizek.