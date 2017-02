Sport Sulzbach-Rosenberg

Im Schulwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" traten die Handball-Buben des Herzog-Christian-August-Gymnasiums Sulzbach-Rosenberg zum Bezirksfinale in Oberviechtach mit dem Ziel an, Oberpfalzmeister zu werden und sich damit für das nordbayerische Finale zu qualifizieren.

Für die Altersklasse Jungen III/1 (Jahrgänge 2002-2005) gingen nach zwei verletzungsbedingten Ausfällen neun Spieler an den Start. Auf sie warteten der Gastgeber, das Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach, und das Gymnasium Neutraubling als Gegner.Im ersten Spiel gegen Oberviechtach fing alles gut an, und die Sulzbacher Jungs führten schnell mit 3:1. Nach einigem Hin und Her, schönen Spielzügen und einem kampfbetonten Spiel ging es mit 8:6 in die Halbzeitpause. Dem Turniermodus nach wurde zwei Mal zehn Minuten gespielt. In der zweiten Hälfte holten die Oberviechtacher auf, so dass es bald 11:11 stand.Die Schlussphase gestaltete sich dann sehr hektisch. Die Sulzbacher fanden nicht mehr zu ihrem Spiel zurück und mussten den Sieg letztlich mit 13:14 Toren an die Gastgeber abgeben. Die Mannschaft war enttäuscht nach der unglücklichen Niederlage in einer Partie, in der sie lange das Heft in der Hand hatte.Im zweiten Spiel gegen Neutraubling traten die HCA-Jungs dann konsequenter und stabiler auf. Nach einer recht offenen Anfangsphase (5:5) setzte sich das Team allmählich ab. Mit einer konzentrierten Abwehrleistung und einigen schön ausgeführten Spielzügen im Angriff entschieden die HCA-ler das Spiel mit 14:12 für sich.Am Turnierende wurde die Teilnehmer mit einer Urkunde und einer Medaille geehrt. Gold ging an das Ortenburg-Gymnasium, Silber an das HCA-Gymnasium und Bronze an das Gymnasium Neutraubling.Für das HCA-Gymnasium spielten: Toni Schall (Tor); Luca Eichenmüller (8), Pascal Sommer (7), Adrian Falk (5), Simon Sehnke (5),), Hendrik Huber, Stefan Mutzbauer (je 1), David Hämmerl und Bastian Herbst. Ihr Betreuer war Studienrat Ralph Huber.