28.04.2017

Trotz Dauerregens war der Auerbacher Kart-Slalom für Jugendliche gut besucht. Aus ganz Nordbayern kamen Fahrer, um Punkte für die Pokalmeisterschaft Süd zu sammeln.

Auerbach. Vorsitzender Dieter Wittmann mit seinem Team vom Ausrichter MSC Auerbach war mit dem Abschneiden der Auerbacher Starter mehr als zufrieden. In sechs Wertungsklassen ging der Sieg drei Mal an einheimische Teilnehmer.Auf der nassen Strecke waren alle Rennfahrer gefordert, ihr Können unter Beweis zu stellen. Gewertet wurden jeweils zwei Läufe und dann die Gesamtzeit. Nachfolgend die Ergebnisse der Jahrgangsgruppen:Altersklasse 0 (zwei Starter): 1. Mika Trapp, MSC Wiesau, 74,56 Sekunden; 2. Fabienne Gerstner, MSC Marktredwitz, 119,09.Altersklasse 1 (zehn Starter): 1. Louis Sebald, MSC Auerbach, 87,49; 2. Leni Reithmeier, AC Waldershof, 87,63; 3. Jonah Guenther, MSC Marktredwitz, 90,31. Für den MSC Auerbach fuhr Julian Härtl auf den vierten Platz, während Neuzugang Axel Wittmann in seinem ersten Rennen Sechster wurde.Altersklasse 2 (14 Starter): 1. Elias Härtl, MSC Auerbach, 77,20; 2. Noah Konrad, AMC Weiden, 79,42; 3. Tobias Bayer, AC Waldershof, 81,22.Altersklasse 3 (24 Starter): 1. Simon Brodt, AC Waldershof, 80,37; 2. Christina Kiesl, MSC Deberndorf, 81,42; 3. Luis Sollfrank, MSC Wiesau, 81,97. Hier war kein Auerbacher am Start.Altersklasse 4 (17 Starter): 1. Timo Hölzel, Sportfahrer Konradsreuth, 74,12; 2. Alina Fabian, MSC Marktredwitz, 75,50; 3. Oliver Thiem, MSC Wiesau, 76,84. Lokalmatador Bastian Kraus bekam eine Sechs-Sekunden-Zeitstrafe aufgebrummt, die ihn vom dritten auf den zehnten Rang zurückwarf.Altersklasse 5 (neun Starter): 1. Christian Bachmann, MSC Auerbach, 69,03; 2. Julia Dreier, MSC Röthenbach, 76,10; 3. Marcel Haas, MSV Falkenberg 76,23. Die für den MSC Auerbach startende Vivian Shanice Popp erreichte Platz vier.