Sport Sulzbach-Rosenberg

21.02.2017

0 21.02.2017

Bereits zum 38. Mal lief am Samstag das Hallenturnier für Hobbyfußballer. Der Schirmherr, 3. Bürgermeister Hans-Jürgen Reitzenstein, freute sich über elf Teams, die den sportlichen Wettkampf in der Zweifachturnhalle des HCA-Gymnasiums aufnahmen. Die Organisation lag in den Händen des ältesten Freizeitkickerteams in Sulzbach-Rosenberg, Schall'ke 62. Die Turnierleiter, Jonny Richter und Dieter Schmidt, losten die Teams in drei Gruppen aus.

Abschlusstabelle 1. Schall'ke 62 I



2. ZF Electronics



3. Schall'ke 62 II



4. 1. FC Haudaneben



5. SV Alkohooligans



6. SK Fürnried



7. Flembach Kickers



8. Wilde Kerle



9. Dynamo Tresen



10. AH Neukirchen



11. Playboyz

In Gruppe I setzte sich Schall'ke 62 I mit neun Punkten vor SV Alkohooligans mit sechs durch. Den dritten Platz belegten die Titelverteidiger der vergangenen beiden Jahre, die Flembachkickers, mit drei Punkten vor der sieglosen AH Neukirchen.Schall'ke 62 II setzte sich in Gruppe 2 mit vier Punkten vor dem SK Fürnried mit zwei Punkten und Dynamo Tresen mit einem Punkt durch. Gruppe 3 gewann ZF Electronics mit sieben Punkten und verwies den 1. FC Haudaneben auf Platz zwei mit vier Punkten. Dritte wurden hier die Wilden Kerle wegen des besseren Torverhältnisses mit drei Zählern vor den punktgleichen Playboyz.In der Finalrunde spielten die jeweils gleichplatzierten Teams dann die Plätze aus. Nach spannenden und sehr fairen Spielen erwies sich Schall'ke 62 I als am stärksten. Bei der Siegerehrung unmittelbar nach Turnierende bedankte sich Reitzenstein als Schirmherr im Namen der FDP beim Freizeitfußballclub Schall'ke 62 für die ausgezeichnete Organisation des Turniers. Ein besonderes Dankeschön richtete er an die beiden Turnierleiter und die Frauen von Schall'ke 62 für die gute Verpflegung der Spieler, außerdem an die drei Schiedsrichter für die umsichtige Leitung der Spiele.