Sport Sulzbach-Rosenberg

19.01.2017

8

0 19.01.2017

Den höchsten Sieg der Saison fahren die Basketballer der SG Sulzbach-Rosenberg gegen Pressath ein. Die flexible Spielweise und das gute Zusammenspiel machen den Erfolg möglich.

Die DJK Pressath war im letzten Spiel der Hinrunde der Platzierungsspiele ein sehr unangenehmer Gegner: Die Mannschaft hatte das Spiel in letzter Sekunde gewonnen. Die Baskets waren also gewarnt.Im ersten Viertel stand die Verteidigung der Gäste aus Pressath gut. Sie drückten der Partie ihren Stempel auf. Der Sulzbacher Coach T. Ruhland war schon früh gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Nachdem er seine Mannschaft wachgerüttelt hatte, stand die Defensive besser, aber es wurden sehr viele leichte Korbleger nicht verwertet. Der Spielstand nach zehn Minuten: 17:16 für die BG. Erneut stellten sich die Herzogstädter in der Viertelpause auf die gegnerische Angriffsstrategie ein und bauten die Verteidigung um. Ein Lauf von 14:0 Körben zu Beginn des zweiten Viertels war die Folge. Jetzt war die geforderte Aggressivität und das höhere Tempo im Spiel. In der 14. Minute stand es 31:20. Bis zum Viertel-ende (48:22), gelangen den Gästen nur noch zwei Punkte.Der dritte Spielabschnitt war wieder etwas ausgeglichener, weil die Sulzbacher unkonzentriert wurden. Bei 67:37 am Anfang des Schlussviertels war die Partie zugunsten der BG Sulzbach gelaufen. Die 30 Punkte Vorsprung waren ein gutes Polster, um die Spielzüge und das geduldige Freispielen des besser postierten Mitspielers unter Wettkampfbedingungen einzuüben. Durch die gute Verteidigung und die vielen Fastbreaks konnte der Vorsprung noch weiter ausgebaut werden. Erfreulich war die gute Reboundarbeit und die tolle Dreierquote der Mannschaft (8 von 11). Die Partie endete, mit dem bisher höchsten Sieg der Saison, für die BG Sulzbach-Rosenberg ( 97:55). Eine geschlossene Teamleistung um das "Reboundmonster" und den Topscorer der Partie C. De Roche, zeigte die Spielerliste, in die sich alle Spieler eintragen konnten.BG Sulzbach: Bimai 5, De Roche 17, Garnett 8, Gensch 15, Goodman 16, Graf 9, Krieger 10, Lindner 4, Ruhland 13 .