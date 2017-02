Sport Sulzbach-Rosenberg

Das dritte Auswärtsspiel der Sulzbacher Bayernliga-Handballer in Folge führt die weiterhin ersatzgeschwächte Krizek-Truppe diesmal nach Anzing in den Münchner Norden. Die Partie beim in der Tabelle gut platzierten Neunten der Bayernliga beginnt am Samstag, 4. Februar, um 18 Uhr im Sportzentrum Anzing (Am Sportzentrum 18).

Wieder muss Trainer Krizek auf eine ganze Reihe von wichtigen Akteuren verzichten. Neben dem länger ausfallenden Torhüter Max Lotter fehlt natürlich auch noch Jiri Smolik, der nächste Woche wieder mit dem Lauftraining beginnen will und Michael Waitz, der noch eine Woche privat verhindert ist. Fraglich ist auch noch der Einsatz von Jason Mignon nach seiner Verletzung von vergangener Woche. Marco Forster will zwar spielen, aber nach seiner langen Pause darf man vom Kapitän noch keine Wunderdinge erwarten.Wenigstens kann sich der Coach diesmal Unterstützung aus der Reserve holen, denn die spielt erst am Sonntag. Trotzdem ist man natürlich krasser Außenseiter bei den Anzinger Löwen, die bereits im Herbst beim Hinspiel in der Herzogstadt die Punkte, wenn auch nur knapp mit 20:18, entführten.Wie gut die Truppe von Trainer Hubert Müller in Schuss ist, zeigt das Ergebnis vom vergangenen Spieltag. Da entführten die Oberbayern mit einer starken Leistung beide Punkte beim 29:24-Erfolg in Erlangen-Bruck. Die Anzinger Truppe um die Brüderpaare Limbrunner und Habertaler hat ihr Saisonziel Klassenerhalt längst erreicht und könnte in den nächsten Jahren aufgrund der guten Infrastruktur im Münchner Raum durchaus eine tragende Rolle in der Bayernliga spielen.Die Oberpfälzer wollen die Partie mit der gegebenen Gelassenheit angehen, nicht ohne ihre Chance zu suchen, denn kampflos werden die Sulzbacher die Punkte nicht verschenken.HC Sulzbach: Marx, Zippe; Marco Forster, Kristian Forster, Ströhl, Burkhardt, Wedel, Luber, Mignon, Broz, Krizek.