In zehn Wochen von 0 auf 10

Sport Sulzbach-Rosenberg

04.04.2017

04.04.2017

Der Kampf gilt dem inneren Schweinehund: Mit Gleichgesinnten, die auch von 0 auf 10 trainieren wollen, ist er leichter zu überwinden. Der Lauftreff des TV Sulzbach macht's möglich - und das mit Freude, wie das Bild belegt.

Er bietet Laufen oder Walken mit der Abendschau unter Anleitung und in Gesellschaft. Drei zertifizierte Trainer und viele Helfer wollen in zehn Wochen mit möglichst vielen Teilnehmern übend aufbauen. Dazu gibt es wöchentlich zwei Trainingszeiten. Neu ist heuer das Angebot von einer oder auch mehreren Walkinggruppen. Es besteht die Möglichkeit, Walkingstöcke beim TV-Lauftreff auszuleihen. Zu Beginn des Trainings wird ein kurzes Stück zusammen gegangen, dann Gymnastik gemacht. Danach werden sich Läufer und Walker trennen und nach Lust und Möglichkeiten verschiedene Distanzen zurücklegen. Ziel ist es, in zehn Wochen mit allen Teilnehmern zehn Kilometer zu laufen oder zu walken. Krönender Abschluss soll die schon traditionelle Fahrt nach Wolnzach (Holledau) zum Abschlusslauf des Lauf-zehn- Programms werden. Dort legt man mit mehreren tausend anderer Sportlern zehn Kilometer zurück. Man durchquert wunderschöne Hopfengärten und wird mit vielen Zuschauern regelrecht über die Distanz "getragen ". Am Abend findet in Wolnzach das alljährliche Stadtfest statt, das gemeinsam besucht wird. Infos dazu gibt es auch über das Bayerische Fernsehen (Abendschau). Erstes Training ist am Montag, 24. April, um 18.30 Uhr am Parkplatz Obere Wagensaß (Trimm-dich-Pfad). Infos: Birgitta Hirschmann 09661/8 03 82 oder Rainer Koch 09661/93 20. Bild: exb