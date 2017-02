Sport Sulzbach-Rosenberg

14.02.2017

1

0 14.02.2017

Die JFG Herzogstadt richtete drei Fußballturniere aus. Am Start waren C-, D 1- und D 2-Juniorenteams.

Zunächst kämpften sechs D 2-Mannschaften im Axa-Cup, vertreten durch Florian Barth, um Punkte und Tore. Hier ging der SV Hahnbach mit 13 Punkten als Sieger hervor, gefolgt von der JFG Mittlere Vils, SG Illschwang/Schwend, JFG Herzogstadt, JFG Vilstal und dem FSV Gärbershof.Danach starteten sechs C-Junioren-Teams um den Orthopädie-Andreas-Schmidt-Cup. In Spielen Jeder gegen Jeden kam es auf den Sieger der Begegnung der SG Traßlberg/Rosenberg gegen SV Raigering an, die die SG knapp mit 1:0 gewann und sich so den Turniersieg holte. Zweiter wurde Raigering vor dem SV Hahnbach, SC Eschenbach, der JFG Herzogstadt und der SG Illschwang/Schwend.Viele begeisterte Zuschauer fanden am Nachmittag den Weg in die Krötensee-Halle, als sechs D 1-Mannschaften den L & G-Gartenbauteam-Cup ausspielten. Hier dominierte der SSV Jahn Regensburg mit seinem Fußballkönnen.Mit vier Siegen und einem Unentschieden gegen den 1. FC Hersbruck wurde der Jahn Turniersieger vor dem 1. FC Hersbruck, FC Amberg, SV Raigering, JFG Herzogstadt und dem SC Eschenbach. Schirmherr Bürgermeister Michael Göth nahm die Siegerehrung vor und war begeistert von der fußballerischen Leistung der Nachwuchsspieler. Dank der Sponsoren konnte jeder Mannschaft ein Ball überreicht werden.