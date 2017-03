Junge Handballer spielen mehr als 1200 Euro für das Ernst-Naegelsbach-Haus ein

Sport Sulzbach-Rosenberg

29.03.2017

"So voll war die Krötensee-Turnhalle bei einem Mini- und E-Jugend-Turnier schon lange nicht mehr", bilanzierten die Verantwortlichen des Handballclubs Sulzbach-Rosenberg. Mehr als 100 Zuschauer feuerten fünf Heimmannschaften und 15 Gästeteams an. Den Anfang machten die Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2006/2007, die sich mit jungen Handballern aus Lauf und Erlangen maßen. Später trafen die Minis von fünf bis acht Jahren auf Gegner, die unter anderem aus Hersbruck und Auerbach kamen. Insgesamt 406 Tore fielen an diesem Turniertag; mehr als eines pro Minute. Das ließ nicht nur die Augen der Kinder leuchten: Ein Sponsor stellt dem Ernst-Naegelsbach-Haus in Sulzbach-Rosenberg drei Euro pro Tor als Spende für Musik- und Sportprojekte zur Verfügung. Das Training der Minis läuft Donnerstag von 17 bis 18 Uhr in der Krötensee-Turnhalle. Schnuppern ist jederzeit ohne Voranmeldung möglich. Bild: exb