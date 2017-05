Sport Sulzbach-Rosenberg

13 Jungen und drei Mädchen des Judo-Vereins beteiligten sich erstmals an der Oberpfälzer Meisterschaft für Vereinsmannschaften der U12, die in Kastl ausgetragen wurde.

Gleich zu Beginn wartete der Vorjahresmeister und Favorit, die Kampfgemeinschaft (KG) Mühlhausen/Neumarkt, auf die Sulzbach-Rosenberger. Trotz der Niederlage mit 10:30 waren die Betreuer Gerd Brückner, Michael Eisner und Gerald Schart mit den Leistungen ihrer Schützlinge zufrieden. Fünf Neulinge unter ihnen besitzen nach ihrer ersten Gürtelprüfung noch wenig oder keine Kampferfahrung. So trat Michael Perrey in vier Kämpfen gegen höher graduierte Judokas beherzt auf. Auch Maximilian Münch zeigte, welches Potenzial in ihm steckt.Nach einer knappen Niederlage gegen den TSV Vohenstrauß folgte ein überlegener Sieg gegen Detag Wernberg. Damit belegte der Judo-Verein Sulzbach-Rosenberg in einem Fünfer-Feld den dritten Platz und qualifizierte sich für die nordbayerische Meisterschaft in Höchberg. Beteiligt waren Nicolas Nagelschmidt, Elias Stubenvoll, Maximilian Münch, Jonas Scharping, Sascha und Dominik Peters, Marcel Knaus, Linus und Justus Kießling, Kilian Schötz, Sebastian Marx und Michael Perrey. Wie erwartet siegte die KG Mühlhausen/Neumarkt vor Neutraubling.Bei den Mädchen ergänzten Viona Scharping, Emily Beidin und Cornelia Schart die KG Kastl/Sulzbach-Rosenberg. In einem spannenden Finale gegen die starken Gegnerinnen vom TSV Vohenstrauß blieben die Sulzbach-Rosenbergerinnen ohne Niederlage und trugen entscheidend zum Gewinn der Oberpfalz-Meisterschaft bei. Die Trainer und Betreuer Uwe Haidbüchel (Kastl) und Gerald Schart (Sulzbach-Rosenberg) freuten sich mit den Siegerinnen.