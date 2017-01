Sport Sulzbach-Rosenberg

26.01.2017

26.01.2017

Es läuft nicht rund bei den Sulzbacher Handballern. Nach dem Abschluss der Vorrunde der Bayernliga am vergangenen Samstag haben die Herzogstädter weiterhin nur drei magere Pünktchen aus den Heimspielen gegen Günzburg und Unterhaching auf der Habenseite und das wird wohl auch noch etwas länger so bleiben.

Denn der Gegner am Samstag, 28. Januar, der TSV Haunstetten, scheint nicht der richtige Partner für den Start einer Aufholjagd zu sein. Schon beim Saisonbeginn in Sulzbach waren die Schwaben eine Klasse besser als der HCS und entführten locker die Punkte aus der Herzogstadt (19:28). Da darf der HC auswärts in der TSV-Halle (Landsberger Str. 3a) wohl nur mit einer sehr optimistischen Grundeinstellung an eine Sensation bei den Haunstettenern hoffen.Noch dazu, da mit Jiri Smolik der zweitbeste Torschütze und Kopf der Mannschaft wegen seiner Verletzung fehlt. Dabei scheinen die Schwaben in dieser Runde durchaus verwundbar zu sein, denn die launische Spielweise verhinderte einen besseren Tabellenplatz. Als Zehnter liegen die Haunstettener am Ende des breiten Mittelfelds der Bayernliga, aber schon mit komfortablem Vorsprung auf die gefährdete Region.Trainer Michael Rothfischer kann den Rest der Saison eigentlich schon als Vorbereitung für die nächste Runde sehen, in der die ambitionierten Augsburger Vorstädter sicher einen Schritt nach oben machen wollen. Vergangene Woche machte sein Team schon fast alles richtig und gewann entspannt mit 27:20 beim Nachbarn aus Niederraunau.Die Krizek-Truppe muss in solchen Spielen versuchen mitzuhalten, um in den entscheidenden Partien gegen die direkten Gegner im Abstiegskampf parat zu stehen. Lernen, Selbstvertrauen und Motivation behalten, sind die kleinen Ziele der Oberpfälzer in diesen Situationen. Immerhin darf der Coach wieder auf einen Einsatz seines zweiten Führungsspielers, Marco Forster hoffen, der seine Erkältung auskuriert hat. Mit dem Motto, als krasser Außenseiter kann man eigentlich nur gewinnen, wird jede Art von Sensation mitgenommen.HC Sulzbach: Lotter, Marx; Marco Forster, Kristian Forster, Ströhl, Burkhardt, Wedel, Luber, Mignon, Waitz, Broz.