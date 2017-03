Sport Sulzbach-Rosenberg

07.03.2017

Der neue Regent bei der Königlich-privilegierten Feuerschützengesellschaft 1433 heißt Herbert Bauer. Das gab der Sportleiter Kurt Falk am Samstag im Schützenheim am Lindhofweg bekannt.

Bauer, der sich gegen weitere 21 Teilnehmer des Königsschießens durchgesetzt hat, folgt mit seinem Sieg auf Karl Röttig, der 2016 erstmals in der Geschichte des Vereins den Königstitel verteidigt hatte. Bauers Foto wird deshalb als erstes die neue Königsscheibe zieren, die er selbst für die nächsten 18 Wettbewerbe gestiftet hat. Hinter ihm landeten als 1. Ritter Thomas Heinrich und als 2. Ritter Martin Götz.Dass die Familie Bauer heuer beim Königsschießen ein glückliches Händchen hatte, zeigte sich auch im Wettbewerb um den Titel der Schützenliesl. Ihn gewann Bauers Ehefrau Inge und setzte sich damit gegen fünf Konkurrentinnen durch. Für Erheiterung sorgte vor allem die Nachricht, dass Inge Bauer als Schützenliesl sogar ein minimal besseres Schießergebnis abgeliefert hatte als Schützenkönig Herbert Bauer. 1. Zofe wurde Xenia Gareis, 2. Zofe Angelika Kreuzer. Meisterin mit dem Luftgewehr wurde Gisela Heinz vor Theo Heinz und Kurt Falk. In der Konkurrenz "Glück" gewann ebenfalls Gisela Heinz vor Herbert Siegl und Inge Bauer.Herbert Bauer freute sich in seiner Ansprache vor der Proklamation über viele gute Blattln, die bei den Wettbewerben gefallen seien.